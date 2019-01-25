獨／女駕車逆向、蛇行10公里 差點撞進麥當勞得來速

2019-01-25 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市朱女昨晚躲避警方盤查，沿途從豐原區豐原大道飆車、逆向、蛇行至潭子區中山路，警方沿途開警鳴器、喊話器勒令「停車」，朱女繼續駕車逃逸，在中山路麥當勞前失控自撞路樹與電線桿，差3公尺撞進麥當勞得來速車道，驚動店員出來查看。警方在朱女車上起出K菸2支，朱女坦承畏罪緊張開車逃逸，警詢後今天將朱嫌依公共危險、妨害公務、毒品罪嫌移送。

警方表示，朱女(27歲)自撞後堅持不下車，近10名警力包圍車輛，警方以警棍擊破駕駛座車窗，將朱女帶下車，並在駕駛座腳踏墊發現2支K菸。朱女撞車地點離麥當勞得來速車道只差3公尺，一旁路人笑稱，「是半夜太餓，想點餐開太快嗎？」

朱女供稱，怕被家人罵不敢停車，「一時緊張跑給警察追」，坦承K菸是前天在KTV一名陌生友人提供。

昨晚11時許，台中市朱女違停拒絕警方盤查，竟飆車從豐原區三豐路二段與豐原大道七段口往仁洲街逃逸，警方沿線追緝，朱女從豐北街往豐洲路、大明路、神洲路又轉回豐洲路逃逸，警方沿途開警示燈、警鳴器並以喊話器令朱女「停車」未果。

朱女駕車闖紅燈、蛇行往豐原大道一段、西勢一街，於西勢路與雅潭路口又迴轉西勢路(往豐原方向)飆速，於豐南路右轉中山路(往潭子方向)，最後失速在中山路麥當勞前自撞人行道路樹與電線桿，人行道上盆栽、招牌倒地碎裂。