國道警在關西服務區進行防搶演練 民眾直呼「好逼真」

2019-01-24 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣關西服務區今天實施金融機構防搶演練，演練歹徒要搶服務區，還持刀要脅經理打開保險庫，國道公路警察局第六公路警察大隊獲報後，立刻進行攔截圍捕，演練過程不少民眾在旁看，直呼「真的好逼真」。

國道公路警察局第六公路警察大隊表示，今年的春節假期長達9天，為了加強重要節日安全維護工作期間各項勤務作為，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，加強犯罪偵防、維持交通安全與順暢、立即回應民眾需求，展現警察維護治安決心。

今天舉辦防搶演練，扮演1名歹徒臉戴口罩，駕駛黑色自小客車，鎖定關西服務區新東陽公司，在外埋伏守候，爾後即持刀進入辦公室內，大喊「搶劫」拿刀要脅經理打開保險庫。這時會計機警趁機迅速按下保全系統報警，歹徒見警鈴聲響起後，因害怕未搶得財物即駕車逃逸，警方立刻攔截圍捕，順利在大型停車場攔截查獲，順利破案。