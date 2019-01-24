國道警在關西服務區進行防搶演練 民眾直呼「好逼真」
新竹縣關西服務區今天實施金融機構防搶演練，演練歹徒要搶服務區，還持刀要脅經理打開保險庫，國道公路警察局第六公路警察大隊獲報後，立刻進行攔截圍捕，演練過程不少民眾在旁看，直呼「真的好逼真」。
國道公路警察局第六公路警察大隊表示，今年的春節假期長達9天，為了加強重要節日安全維護工作期間各項勤務作為，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，加強犯罪偵防、維持交通安全與順暢、立即回應民眾需求，展現警察維護治安決心。
今天舉辦防搶演練，扮演1名歹徒臉戴口罩，駕駛黑色自小客車，鎖定關西服務區新東陽公司，在外埋伏守候，爾後即持刀進入辦公室內，大喊「搶劫」拿刀要脅經理打開保險庫。這時會計機警趁機迅速按下保全系統報警，歹徒見警鈴聲響起後，因害怕未搶得財物即駕車逃逸，警方立刻攔截圍捕，順利在大型停車場攔截查獲，順利破案。
警方指出，民眾在服務區停留休息或下車購物車輛務必確認上鎖，勿遺留貴重物品在車上，下車時錢財需隨身攜帶妥善保管，財物勿露白，觀察周遭有無可疑人士跟蹤、尾隨，多一份注意則多一份保障，讓不法之徒無機可乘，透過今天的防搶演練，提升業者自我安全防衛功能、提高警覺性、機動性。
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