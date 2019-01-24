退休公務員遭詐騙200萬退休金 警方逮捕一對男女車手

2019-01-24 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣朴子市70歲翁姓退休公務員，去年11月28日遭詐騙集團鎖定，騙徒用假檢警代為監管警示帳號老梗，再由一對男女出面，前往朴子取走200萬元，駕車逃逸，朴子警分局組專案小組，調路口監視器器，以車追人，經2個多月埋伏跟監，先後逮捕取款陳姓男子及駕車黃姓女子，今天依詐欺罪法辦，檢察官將2名嫌犯聲押獲准。

警方調查，去年11月28日接獲70歲翁姓受害人報案指稱，遭詐欺集團以假檢警代保管方式，詐騙200萬元，1名20多歲男子前來取款後，隨即轉身，坐上另名女子駕駛的轎車，逃逸無蹤，朴子警分局成立專案小組偵辦；翁姓受害人被騙走退休金，懊悔不已，痛批騙徒可惡。

警方調閱路口監視器及超商影像，以車追人，並以警政署165反詐騙平台，比對約2000筆資料，查出陳姓男子及駕車黃姓女子涉嫌重大，報請檢察官廖俊豪指揮偵辦，從發生至今，高雄、台中往返不下20次，終於在22日確定黃、陳落腳處，經過約20小時的埋伏，昨天凌晨逮捕陳男，今天再逮捕黃女。