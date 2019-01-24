機車沒拔鑰匙就騎走 警追30公里20分鐘逮賊失主讚

2019-01-24 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市善化警分局新市分駐所員警今天中午接獲報案轄區有機車剛遭竊，立即通報巡佐呂承政等員警攔截，發現可疑人車後立即追捕，追了近30公里終於攔住去路將52歲江姓竊嫌壓倒在地，短短20分鐘就追回失車，車主非常感謝。江嫌說，因沒錢買機車，騎單車走遠路太辛苦，見路邊鑰匙沒拔走的機車就騎走，日前才偷走另一輛，騎到永康公園時沒油就丟在路旁，警方隨即找回兩輛機車並通知車主領回。

巡佐呂承政與警員姜柏沂、黃依璇、警專實習生林奕均中午11點半左右接獲通報，新市區西寧街5號前1輛機車遭竊，立即到附近攔查可疑人車，並利用監視系統發現竊嫌行蹤，隨後圍捕，值班警員朱琬容另通知預備警員王振宇、警專實習生廖祥宇、陳昱宏沿台一線北上路段追捕。

追逐了約30公里，警員姜柏沂在麻豆分局官田區台1線進入171線渡子路口前200公尺發現失竊機車，立即靠上前喝令竊嫌停車，但江嫌不停還加速逃離，員警只好以車頭斜切攔阻，姜柏沂、黃依璇、警專實習生林奕均將竊嫌壓制在地，支援警力隨後到場。

江嫌供稱出另在新市區民族路2-2號前偷走機車，騎到永康公園將江嫌丟在路邊的失竊機車載回分駐所，通知車主確認後領回。

江嫌告訴員警，平時以腳踏車代步，因工作關係需長距離往返，又無力買機車，臨時起意想偷機車代步，沿途尋找鑰匙未拔機車，騎到沒油時就丟路旁。