鬼鰏魟是保育類物種 台中岸巡檢查漁獲時意外發現

2019-01-24 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



梧棲漁港安檢所昨晚配合第三岸巡隊，由安檢人員針對進港船隻實施安全檢查時，竟於「廣X興1號」船首甲板漁獲內發現1隻疑似死亡保育類動物「鬼蝠魟」，經告知船長漁業署公告相關規定後，將該魚體留置暫放至梧棲安檢所內，經判定確認為保育類鬼蝠魟（學名雙吻前口福鱝），因魚體較小無研究價值，已於安檢所旁空地實施掩埋。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，為防範非洲豬瘟疫情入侵台灣，於去年11月起針對轄內所有進出港船隻，進行全面檢查落實相關防疫檢查， 昨晚22時58分，安檢人員中尉小隊長陳智維實施「廣X興1號」進港安全檢查，於船上前甲板漁獲內發現1隻長約49公分、寬約82公分，口在前端、背部有兩塊白色斑塊等特徵，疑似死亡保育類動物「鬼蝠魟」=.

岸巡人員隨即以港區監視系統監控檢查及蒐證，前往「廣X興1號」船停泊位置，經告知船長漁業署公告相關規定後，將該魚體放置於橘色塑膠桶內，暫放至梧棲安檢所內留存，今天聯繫台中市海岸資源漁業發展所專家前來梧棲安檢所實施判定，確認為保育類鬼蝠魟，因魚體較小無研究價值，因而配合船長及司法人員於安檢所旁空地實施掩埋。