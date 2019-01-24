高雄風槍奪命女童確定死因 檢：氣體栓塞

2019-01-24 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄三歲鄧姓女童今天進行複驗，橋頭地檢署檢察官周韋志偕同法醫潘至信等人解剖女童屍體近三小時，周韋志結束後表示「確認女童是死於氣體栓塞」，如何造成傷勢，須等法醫解剖報告出爐。

周韋志指出，今天主要確認女童的外傷以及內部傷勢，但媒體追問是否有發現新傷，周說目前不能說明。

至於女童父親為何今天沒到，周韋志強調之後仍會傳他說明，不過不會僅聽單方面之詞，將檢視監視器畫面及相關事證，蒐集有利或不利的證據查明真相。