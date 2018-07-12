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颱風天一家4口淋雨 警帶回派出所供熱茶保暖

2018-07-12 11:23聯合報 記者游振昇╱即時報導

颱風天父子4人一起到台中公園玩，都被大雨淋濕，員警見狀帶他們回派出所，擦乾頭髮再提供熱茶讓他們保暖

「瑪莉亞」颱風10日侵台，台中市晚間開始有強風大雨，台中公園派出所警員查看園區內有無災情時，意外發現一名爸爸帶著3個年幼的小孩在公園內涼亭躲雨，警方擔心晚上風雨強大，小孩淋雨可能會感冒，趕緊將父子一行人帶至派出所內避風雨，直至雨勢減緩才離去。

台中公園派出所副所長廖文德、警員吳佩蓉深夜風雨逐漸增強時，在園區內巡查各項防颱措施，意外在公園的涼亭內發現陳姓父親帶著3個年幼的小孩在躲雨。

其中年紀最小的才4歲大，一家大小身體都已淋濕抱在一起互相取暖。警方見風雨越來越大，擔心他們的安危，且擔心小孩子淋雨吹風容易生病，便請父子4人趕緊至派出所躲避風雨。廖副所長見父子4人被大雨淋得全身溼答答，便趕緊找派出所內乾淨的毛巾及員警之前熱心捐出的衣物，讓其將頭髮及身體先擦乾，披上乾衣服及提供熱水供其保暖。

陳父表示，趁暑假帶小孩從龍井區到市區遊玩，無奈遇到颱風，剛要返回飯店時，突然風強雨大，雖然才差幾步路就到飯店，但是為了小孩子的安全起見決定先在公園內躲雨，還好遇上暖心警察提供幫助。

台中警方幫助淋雨的一家4口。記者游振昇/翻攝
台中警方幫助淋雨的一家4口。記者游振昇/翻攝
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颱風保暖警察

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