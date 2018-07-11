親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬英九三中案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

月領不到3萬元 台鐵退休員工年金還被變相砍

令人動容的教養：一個泰國受困少年如何會說五種語言

助詐騙集團設轉接機房 兩男依詐欺罪起訴

2018-07-11 12:58中央社 台中11日電

林姓與楊姓男子涉嫌接受詐騙集團委託，租屋裝設電信轉接設備，協助位於大陸的詐騙集團，透過電信轉接詐騙台灣民眾財物，警方上門查獲機房，檢方今天將兩人依詐欺罪嫌起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，林姓男子透過手機通訊軟體「微信」，與綽號「句號」的男子聯絡，由對方提供新台幣2萬元，委由林男在台中市北屯區豐樂路一處套房租屋。

林男民國106年11月租屋後，依「句號」指示先到中區成功路與中華路口，與一名身分不詳的男子會合，當場收受5000元酬金，再依對方指示向中華電信申辦光纖網路，供詐騙集團機房使用。

另1名楊姓男子，106年11月加入綽號「阿昌」所屬的詐騙集團，以月薪3萬元到林男租下的套房內，安裝網路數據盒、筆記型電腦、節費轉接器、強波器與主機，用筆記型電腦將所有設備連接後，將遠端帳號密碼提供給「阿昌」使用，並負責機房的房租支付、營運等工作。

該詐騙集團因此得以從大陸廣東省深圳市的電信詐騙機房，遠端連線到台灣的轉接機房，撥打電話詐騙台灣被害人，詐騙集團以「猜猜我是誰」詐騙話術，使陳姓等17名被害人受騙上當，匯款數百萬元。

警方接獲報案後，循詐騙電話位置到台中市北屯區豐樂路的套房搜索，發現屋內僅有電信轉接設備，循線通知林男與楊男到案，兩人皆辯稱不知情，但台中地檢署檢察官審酌租屋契約、網路契約與通訊軟體對話等證物，今天將兩人依詐欺罪嫌起訴，並追查上游詐騙集團。

詐騙集團詐欺

相關新聞

瑪莉亞來了吹倒台中大樹 暖警風雨無阻開路

2018-07-11 12:48

旺宏電子宿舍火警 45名員工疏散

2018-07-11 12:33

婦撿拾皮包滑落蘇花山崖 颱風夜困整夜

2018-07-11 11:22

「那裡有手」 彰化落水男童找到了！

2018-07-11 10:13

9月女嬰 被脖上平安符勒死

2018-07-11 00:15

小錢積大德 桃園市三元山天格宮贈消防局1救護車

2018-07-10 23:40

瑪莉亞來襲風強雨驟 公車疑打滑撞斷電線桿

2018-07-10 22:19

碧潭隧道3車擦撞 藍寶堅尼又GG了

2018-07-10 21:24

疑天雨路滑車速過快 桃園八德小貨車交流道下翻車

2018-07-10 20:57

運動失聯？妻子急找老公 警地毯式搜索助返家

2018-07-10 20:14

靠海才有！失物招領這東西 南投山城員警訝異了

2018-07-10 19:47

影／遭警偷拍 波麗士犬「黑哥」 把妹被逮

2018-07-10 19:22

颱風來臨 男子赴旗津風車公園海岸竟投海

2018-07-10 19:14

竹縣火鍋店颱風前夕慘被砸 落地窗拆下改以帆布擋風

2018-07-10 19:12

影／計程車撞上前鎮「路中廟 」 駕駛稱「身體不適」

2018-07-10 18:56

颱風天疑尋求復合不成 男子跑到女友家自焚

2018-07-10 18:29

阿嬤玉鐲卡玉手 急找消防隊「解套」

2018-07-10 18:25

偏要爬！颱風前夕約挑戰塔曼山 不熟路況受困求助警消

2018-07-10 18:14

北捷淡水信義線燒焦味 列車停駛5分鐘

2018-07-10 18:13

疑整流器故障 石牌捷運站傳爆炸聲、列車冒煙、疏散乘客

2018-07-10 18:04

餵雞慘被公雞咬 警背受傷獨居男下山預防撤離

2018-07-10 17:43

民宅竄濃煙 疑男與女友吵架潑汽油

2018-07-10 17:26

影／新北摩鐵雙屍命案 男子協助女友家族殯葬事業

2018-07-10 16:49

夫妻吵架喝下農藥 還好警方及時救援

2018-07-10 16:49

9人登塔曼山迷路 颱風來襲前警消救援成功

2018-07-10 16:48

影／民宅竄濃煙 一男倒屋內無生命跡象

2018-07-10 16:45

銀行襄理林欣穎接連阻詐 分局巡官林欣潁贈獎表揚

2018-07-10 15:28

高雄市三天兩起民宅氣爆 消防局提醒處理原則防範

2018-07-10 15:04

新北摩鐵男女燒炭亡 女子頸部有勒痕疑加工自殺

2018-07-10 14:53

高雄梓官民宅火災 2女送醫

2018-07-10 14:18

影╱疑失戀想不開 警機靈救回輕生女子

2018-07-10 13:59

只怕憾事重演！歸仁警成立「平安歸小組」尋獲輕生男

2018-07-10 13:57

拖板車涉嫌肇逃 老婦慘死輪下

2018-07-10 13:31

高二女男友家墜樓亡 他休學打工25K賠50萬

2018-07-10 13:27

恐嚇中輟學生？熱血師：曾幫他染髮盼他回校

2018-07-10 13:26

大膽偷兒載走死者遺物 眼尖員警在回收場前攔下

2018-07-10 12:43

抱怨打針技術不佳 婦對醫咆哮「我管你家死幾個人」

2018-07-10 12:03

偏鄉瓦斯桶重量偷雞？重量少2百克

2018-07-10 09:27

行人違規很有事 彰化上半年開了近3百張罰單

2018-07-10 09:02
看更多

熱門文章

「為什麼死的不是我」 富少飆車撞死人 發聲明道歉

2018-07-10 23:24

三中案起訴馬英九 徐巧芯諷：北檢起訴書廢到笑

2018-07-10 15:30

三中案馬英九遭訴 關鍵錄音檔成起訴關鍵

2018-07-10 13:58

疑私人恩怨 台南善化2神壇遭人至少開10槍

2018-07-10 15:35

馬英九被起訴 孫大千列民進黨十大台灣價值

2018-07-11 08:28

拖板車涉嫌肇逃 老婦慘死輪下

2018-07-10 13:31

「穿越時空」起訴你 為了打馬 北檢三中案也是拚了

2018-07-11 08:00

控夫「用強的」 卻錄到自己喘息和對方打呼聲

2018-07-10 15:53

馬英九被起訴 林為洲：法律前人人平等不能因人設事

2018-07-10 21:14

影／暑期學生營澎湖海上漂流 海巡民船救10餘人

2018-07-10 13:11

三中案 起訴馬英九「機關用盡 力謀脫罪」求重刑

2018-07-10 23:26

汪海清：錄音非針對馬英九 「天龍八步」合法必要過程

2018-07-10 21:44

影／三中案偵結馬英九遭起訴 北檢：從重量刑

2018-07-10 14:28

碧潭隧道3車擦撞 藍寶堅尼又GG了

2018-07-10 21:24

認養變涉嫌侵占蓋「天水園」祖墓 苗檢起訴趙藤雄

2018-07-10 17:35

影／颱風來提前下班大塞車 2騎士爆擦撞當街扭打

2018-07-10 18:48

疑整流器故障 石牌捷運站傳爆炸聲、列車冒煙、疏散乘客

2018-07-10 18:04

9月大女嬰脖子掛平安符 半夜睡覺纏繞窗簾遭勒死

2018-07-10 16:26

靠海才有！失物招領這東西 南投山城員警訝異了

2018-07-10 19:47

三中案遭起訴 馬英九：沒想到民進黨在颱風天下手

2018-07-10 14:46

高二女男友家墜樓亡 他休學打工25K賠50萬

2018-07-10 13:27

趙少康：檢方起訴許多與事實不符

2018-07-10 14:06

影／三中案偵結 趙少康：政治官司、為起訴而起訴

2018-07-10 17:01

認養公園遷葬父母墳墓 趙藤雄遭訴

2018-07-10 23:54

摩鐵雙屍案 女遭勒斃男燒炭

2018-07-11 00:18

影／新北摩鐵雙屍命案 男子協助女友家族殯葬事業

2018-07-10 16:49

高育仁出50億想買中廣 北檢：國民黨卻選趙少康

2018-07-10 14:13

中影案 檢察官控：導演李安、國片喜宴無形資產都沒算

2018-07-10 15:37

女友託養 他虐死4歲女判死刑 母判無期

2018-07-10 23:58

新北摩鐵男女燒炭亡 女子頸部有勒痕疑加工自殺

2018-07-10 14:53

北檢如何起訴馬英九？藍營公檢起訴新聞稿

2018-07-10 16:01

性侵勒斃女模不算殘暴？ 網友：殘暴的是法官

2018-07-10 15:18

性侵勒斃女模判無期免死 程宇心情愉悅笑著回看守所

2018-07-10 16:46

影／遭警偷拍 波麗士犬「黑哥」 把妹被逮

2018-07-10 19:22

國民黨立委聲援馬英九 痛罵北檢搞「穿越劇」

2018-07-10 15:50

馬英九涉三中案被起訴 馬辦怒：羅織罪名

2018-07-10 14:11

樓梯角落赫見頭顱？ 女童面泛陰光成「鬼娃」

2018-07-11 11:31

法官稱勒斃女模非特別殘暴 女模家屬：殺人就是殘暴

2018-07-10 14:54

「槍要自己帶還是部隊會發」 網友入伍前發文引發熱議

2018-07-10 21:28

觀察站／馬案成了政治提款機

2018-07-11 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top