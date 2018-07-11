助詐騙集團設轉接機房 兩男依詐欺罪起訴

2018-07-11 12:58 中央社 台中11日電



林姓與楊姓男子涉嫌接受詐騙集團委託，租屋裝設電信轉接設備，協助位於大陸的詐騙集團，透過電信轉接詐騙台灣民眾財物，警方上門查獲機房，檢方今天將兩人依詐欺罪嫌起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，林姓男子透過手機通訊軟體「微信」，與綽號「句號」的男子聯絡，由對方提供新台幣2萬元，委由林男在台中市北屯區豐樂路一處套房租屋。

林男民國106年11月租屋後，依「句號」指示先到中區成功路與中華路口，與一名身分不詳的男子會合，當場收受5000元酬金，再依對方指示向中華電信申辦光纖網路，供詐騙集團機房使用。

另1名楊姓男子，106年11月加入綽號「阿昌」所屬的詐騙集團，以月薪3萬元到林男租下的套房內，安裝網路數據盒、筆記型電腦、節費轉接器、強波器與主機，用筆記型電腦將所有設備連接後，將遠端帳號密碼提供給「阿昌」使用，並負責機房的房租支付、營運等工作。

該詐騙集團因此得以從大陸廣東省深圳市的電信詐騙機房，遠端連線到台灣的轉接機房，撥打電話詐騙台灣被害人，詐騙集團以「猜猜我是誰」詐騙話術，使陳姓等17名被害人受騙上當，匯款數百萬元。

警方接獲報案後，循詐騙電話位置到台中市北屯區豐樂路的套房搜索，發現屋內僅有電信轉接設備，循線通知林男與楊男到案，兩人皆辯稱不知情，但台中地檢署檢察官審酌租屋契約、網路契約與通訊軟體對話等證物，今天將兩人依詐欺罪嫌起訴，並追查上游詐騙集團。