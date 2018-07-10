影／南市消防局設煙霧體驗室 教社區學校增進逃生知識

2018-07-10 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市消防局下午在北區文元國小開設「煙霧體驗室」，邀請社區居民與親子體驗如何放低姿勢逃離充滿煙霧的火場，學習防火與火場逃生相關知識。數以百計沒經歷過火災的民眾在漆黑又滿是煙霧、障礙物的密閉空間，多難免產生恐懼，花5分鐘以上在狹窄空間爬行才能脫離，都留下深刻印象，對未來萬一遭遇火警，多了點知識應對。

消防局配合市府今天舉辦「社區治安研習觀摩活動」，指派第六大隊結合在地學校、社區志工與防火宣導媽媽志工，教導社區民眾急救及滅火相關知識及如何因應火災與意外。消防局六大隊中隊長陳信義表示，學校或社區有需要增進消防相關常識，可洽各在地消防分隊或大隊派員指導，對民眾師生應變能力將大有助益。

活動邀請連獲內政部、台南市績優榮譽肯定的台南市北區正覺社區近300民眾參與，上午警方展示警力配置與協勤警犬，下午消防局舉辦防救災模擬演練，六大隊10多名消防員與防宣團志工解說。

隨後參與民眾接受煙霧體驗、滅火器材使用演練及緊急救護訓練，消防員指導民眾實際操作，學習正確滅火與逃生、心肺甦醒術等急救知識。