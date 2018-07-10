熱血教師被爆持槍瞄準中輟生 教育局調查

2018-07-10 19:48 中央社 台南10日電



曾獲教育部十大熱血教師表揚的台南市山上國中教導主任江宇倫，被爆出在校門口拿BB槍瞄準騎機車的中輟生。台南市政府教育局今天要求學校調查，釐清事實經過。

這起事件發生於今年5月25日下午2時許，被媒體揭露後，江宇倫今天出面說明，他和另一位老師當天討論微電影情節，因劇情需要玩具槍，他就把以前玩生存遊戲的BB槍拿到學校，卻聽到校外有摩托車呼嘯聲。

江宇倫說，他立刻趕到校門口查看，卻發現有兩個年輕人共騎機車按喇叭衝過來，他來不及勸阻，不經意舉起手上玩具槍作勢驅離，對方才轉向調頭離去。

他表示，對方當天上午騎機車到校門口呼嘯而過兩次，他就向警方報案，晚間一名中輟生的姐姐來電詢問此事，他才知道兩名年輕人當中一人的身分，中輟生的姐姐也理解他的舉動，後來警方介入，這名中輟生宣稱只是沒事無聊才到學校。

台南市政府教育局主任秘書蔣銘娟告訴中央社記者，教育局今天已派督學到校了解此事件經過，已要求學校調查，釐清事情經過。

教育局初步了解，江姓主任所持玩具槍是學校表演藝術課拍攝劇情的道具，他當天討論劇情後，聽到校門口有機車鳴笛叫囂，查看時對方疑有加速衝撞動作，江姓主任基於自衛及不被衝撞，舉起玩具槍嚇阻，阻止進一步危險發生。

教育局說，江姓主任當下不知這名校外人士是學校中輟生，作勢舉槍是要嚇阻對方騎車欲衝撞的自衛動作，但行為仍不妥，已責成學校調查事實經過，若涉及不當管教或違規情事，將依權責辦理，並通報相關機關。