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被批「4點鐘之亂」！人潮塞爆北捷 柯文哲臉書遭灌爆

阿嬤玉鐲卡玉手 急找消防隊「解套」

2018-07-10 18:25聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

女性喜歡配戴玉鐲，蔚為風尚，但如果玉鐲太小，你會怎麼辦？日前有一位吳姓阿嬤，在家屬的陪同下，慌張的向金門消防局金城分隊值班人員求救，表示自己的玉鐲因配戴多年未取下，現玉鐲太小，無法取下，造成疼痛及血液循環不良，消防人員首次接到這個特殊任務，沒想到處理過程還很棘手，最後還是用電動磨切機將玉鐲切開一角，再用橡膠鎚子將玉鐲敲開，不到10分鐘分就順利將卡住的玉鐲取下，為阿嬤解決了困擾。

金城分隊今天表示，日前有位吳姓阿嬤來到分隊表示，手被玉鐲束縛的很不舒服，造成疼痛及血液循環不良，神情緊張不安，請求消防分隊幫忙，協助取下玉鐲。消防人員檢視，因玉鐲太小，無法用潤滑液體將玉鐲取下。

隊員周君泉、王竑先關懷安撫阿嬤緊張不安的心，並討論除下玉鐲方法，得知吳姓阿嬤在家中已用了各種方法除下玉鐲，但都失敗，且告知手腕疼痛，知道原委後，消防員檢視因玉鐲太小，和手腕貼合。

消防人員先和吳姓阿嬤溝通處理方式，在得到「玉鐲可以不要」的答案後，消防人員利用紙皮防護住玉鐲及手腕之間，再用破壞剪破壞玉鐲，過程中破壞剪造成吳女士疼痛，後改用電動磨切機將玉鐲切開一角，再用橡膠鎚子將玉鐲敲開，不到10分鐘分就順利將卡住的玉鐲取下。

吳姓阿嬤在玉鐲脫下後，手腕解放血液循環恢復良好，相當開心，當場想贈送新台幣1000元紅包聊表謝意，消防人員基於為民眾解除危難，是屬本職，謝絕阿嬤的餽贈，並表示身體健康最重要。

金門一位吳姓阿嬤，因玉鐲配戴多年未取下，後來玉鐲太小，無法取下，造成疼痛及血液循...
金門一位吳姓阿嬤，因玉鐲配戴多年未取下，後來玉鐲太小，無法取下，造成疼痛及血液循環不良，找上消防人員幫忙。圖／金門消防局提供
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消防員金門紅包

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