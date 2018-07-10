阿嬤玉鐲卡玉手 急找消防隊「解套」

2018-07-10 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



女性喜歡配戴玉鐲，蔚為風尚，但如果玉鐲太小，你會怎麼辦？日前有一位吳姓阿嬤，在家屬的陪同下，慌張的向金門消防局金城分隊值班人員求救，表示自己的玉鐲因配戴多年未取下，現玉鐲太小，無法取下，造成疼痛及血液循環不良，消防人員首次接到這個特殊任務，沒想到處理過程還很棘手，最後還是用電動磨切機將玉鐲切開一角，再用橡膠鎚子將玉鐲敲開，不到10分鐘分就順利將卡住的玉鐲取下，為阿嬤解決了困擾。

金城分隊今天表示，日前有位吳姓阿嬤來到分隊表示，手被玉鐲束縛的很不舒服，造成疼痛及血液循環不良，神情緊張不安，請求消防分隊幫忙，協助取下玉鐲。消防人員檢視，因玉鐲太小，無法用潤滑液體將玉鐲取下。

隊員周君泉、王竑先關懷安撫阿嬤緊張不安的心，並討論除下玉鐲方法，得知吳姓阿嬤在家中已用了各種方法除下玉鐲，但都失敗，且告知手腕疼痛，知道原委後，消防員檢視因玉鐲太小，和手腕貼合。

消防人員先和吳姓阿嬤溝通處理方式，在得到「玉鐲可以不要」的答案後，消防人員利用紙皮防護住玉鐲及手腕之間，再用破壞剪破壞玉鐲，過程中破壞剪造成吳女士疼痛，後改用電動磨切機將玉鐲切開一角，再用橡膠鎚子將玉鐲敲開，不到10分鐘分就順利將卡住的玉鐲取下。