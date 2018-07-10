影／新北摩鐵雙屍命案 男子協助女友家族殯葬事業

2018-07-10 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市樹林區一間摩鐵今天傳出雙屍命案，今天中午一對男女因逾時未退房，旅館服務人員上門察看，赫見謝男倒在浴室，裡面有燒炭跡象，張女則躺在汽車旅館沙發上，均無生命跡象，也未發現遺書，由於該對男女已明顯死亡，但女子頸部疑似留有勒痕，警方獲報已封鎖現場進行調查中。

經警方初步調查，死者為33歲謝姓男子和30歲張姓女子，雙方為男女朋友，據了解，張女曾在酒店擔任經理，目前協助家族在新北市八里區從事殯葬業，住在張女家的謝男也協助處理殯葬業，兩人已交往長達7、8年。

警方指出，兩人是今年6月30日入住汽車旅館迄今已11天，警方於7日凌晨執行擴大臨檢時，曾在該旅館內查獲二人涉嫌持有K他命及一粒眠30顆，因均為三級毒品，訊後均採尿送驗並依法開罰。

據了解，警方臨檢時就在房間內發現噴燈、木炭及尼龍繩等物品，警方曾詢問用途，二人辯稱，是打算嘗試玩「SM」性愛遊戲，因東西都還未拆開，警方當時也無法辨別二人有尋短意圖。

由於躺在旅館房間貴妃椅上的張女，其脖子上有明顯勒痕，而謝男陳屍在浴室的蒸氣室內，且蒸氣室都用膠帶封住，警方不排除是謝男先將張女勒斃後再燒炭尋短。

至於二人為何尋短或謝男是否涉及加工自殺，警方已連繫雙方家屬到場指認，將進一步調查釐清相關案情。