親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬英九三中案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／放四分之一天颱風假被罵翻 柯文哲：這是妥協方案

司法不挺警察？那警察合法執行公權力了嗎？

影／新北摩鐵雙屍命案 男子協助女友家族殯葬事業

2018-07-10 16:49聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市樹林區一間摩鐵今天傳出雙屍命案，今天中午一對男女因逾時未退房，旅館服務人員上門察看，赫見謝男倒在浴室，裡面有燒炭跡象，張女則躺在汽車旅館沙發上，均無生命跡象，也未發現遺書，由於該對男女已明顯死亡，但女子頸部疑似留有勒痕，警方獲報已封鎖現場進行調查中。

經警方初步調查，死者為33歲謝姓男子和30歲張姓女子，雙方為男女朋友，據了解，張女曾在酒店擔任經理，目前協助家族在新北市八里區從事殯葬業，住在張女家的謝男也協助處理殯葬業，兩人已交往長達7、8年。

警方指出，兩人是今年6月30日入住汽車旅館迄今已11天，警方於7日凌晨執行擴大臨檢時，曾在該旅館內查獲二人涉嫌持有K他命及一粒眠30顆，因均為三級毒品，訊後均採尿送驗並依法開罰。

據了解，警方臨檢時就在房間內發現噴燈、木炭及尼龍繩等物品，警方曾詢問用途，二人辯稱，是打算嘗試玩「SM」性愛遊戲，因東西都還未拆開，警方當時也無法辨別二人有尋短意圖。

由於躺在旅館房間貴妃椅上的張女，其脖子上有明顯勒痕，而謝男陳屍在浴室的蒸氣室內，且蒸氣室都用膠帶封住，警方不排除是謝男先將張女勒斃後再燒炭尋短。

至於二人為何尋短或謝男是否涉及加工自殺，警方已連繫雙方家屬到場指認，將進一步調查釐清相關案情。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

警方在現場發現噴燈、木炭、烤肉架及尼龍繩等物品。記者王長鼎／翻攝
警方在現場發現噴燈、木炭、烤肉架及尼龍繩等物品。記者王長鼎／翻攝
分享
新北市樹林區一間摩鐵今天傳出雙屍命案，今天中午一對男女因逾時未退房，旅館服務人員...
新北市樹林區一間摩鐵今天傳出雙屍命案，今天中午一對男女因逾時未退房，旅館服務人員上門察看，赫見謝男倒在浴室，裡面有燒炭跡象，張女則躺在汽車旅館沙發上，均無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
分享
新北市樹林區一間摩鐵今天傳出一對男女陳屍房間的雙屍命案，警方調閱汽車旅館監視器面...
新北市樹林區一間摩鐵今天傳出一對男女陳屍房間的雙屍命案，警方調閱汽車旅館監視器面，該對男女曾外出購物，當時並無異狀。記者王長鼎／翻攝
分享

臨檢汽車旅館

相關新聞

夫妻吵架喝下農藥 還好警方及時救援

2018-07-10 16:49

9人登塔曼山迷路 颱風來襲前警消救援成功

2018-07-10 16:48

影／民宅竄濃煙 一男倒屋內無生命跡象

2018-07-10 16:45

銀行襄理林欣穎接連阻詐 分局巡官林欣潁贈獎表揚

2018-07-10 15:28

高雄市三天兩起民宅氣爆 消防局提醒處理原則防範

2018-07-10 15:04

新北摩鐵男女燒炭亡 女子頸部有勒痕疑加工自殺

2018-07-10 14:53

高雄梓官民宅火災 2女送醫

2018-07-10 14:18

影╱疑失戀想不開 警機靈救回輕生女子

2018-07-10 13:59

只怕憾事重演！歸仁警成立「平安歸小組」尋獲輕生男

2018-07-10 13:57

高二女男友家墜樓亡 他休學打工25K賠50萬

2018-07-10 13:27

恐嚇中輟學生？熱血師：曾幫他染髮盼他回校

2018-07-10 13:26

大膽偷兒載走死者遺物 眼尖員警在回收場前攔下

2018-07-10 12:43

抱怨打針技術不佳 婦對醫咆哮「我管你家死幾個人」

2018-07-10 12:03

熱血老師持玩具槍恐嚇學生？師：以為不良少年飆車挑釁

2018-07-10 11:02

偏鄉瓦斯桶重量偷雞？重量少2百克

2018-07-10 09:27

行人違規很有事 彰化上半年開了近3百張罰單

2018-07-10 09:02

高雄燕巢民宅 瓦斯氣爆3傷

2018-07-10 03:30

南科工程師出遠門 竟闖鄰居家停車

2018-07-09 23:49

舞廳「常出事」 警拆違建下馬威

2018-07-09 23:31

公審帶班 恐扭曲孩子價值觀 專家：家長可陪伴、讓孩子釋放情緒

2018-07-09 23:25

師涉課堂公審 小一生噩夢連連 新北教局：最嚴重可解聘

2018-07-09 23:22

濁水溪畔戲水被沖走 13歲學童失蹤

2018-07-09 23:11

難忘40年前救命情 他跪謝過世船長

2018-07-09 23:08

七旬老婦騎單車迎面撞公車 腦血腫西瓜卻沒破

2018-07-09 21:08

中市鐵皮工廠延燒四戶 逾百名警消搶救

2018-07-09 17:57

影／違規紅燈右轉 眼尖實習生逮毒蟲

2018-07-09 17:03

台大生被詐騙17987元「一起救白痴」諧音讓他氣炸

2018-07-09 16:27

休旅車跨占2車道 後方駕駛嘆：守秩序台灣會更令人喜歡

2018-07-09 15:47

男子捧硬幣繳3千元罰鍰 警要求點收反制「鯛民」

2018-07-09 14:58

老婦騎車被撞 擅自離開反被送辦

2018-07-09 14:34

出獄後求職屢遭歧視碰壁 男子求警：想入監服刑

2018-07-09 14:04

大里工廠大火連燒4家 幸無人傷亡

2018-07-09 13:46

富少飆車害死2人 友爆：常逆向超車 不敢坐他的車

2018-07-09 12:23

老太太機車卡住水溝蓋 員警熱心協助脫困

2018-07-09 12:22

女稱通靈燒金紙元寶可消災 3個月騙了4百萬

2018-07-09 12:20

國道打架嚇壞用路人？ 警：有糾紛無肢體衝突

2018-07-09 12:16
看更多

熱門文章

工程師入侵他人住宅停車掀波 屋主：警察被威脅要處理

2018-07-09 17:42

真扯！南科工程師相中鄰居車庫未關 逕行停車遊台北

2018-07-09 20:14

扯！性侵後勒斃女模 法官竟認證「手段並非殘暴」

2018-07-10 12:18

三中案馬英九遭起訴求重刑 檢方痛批飾詞狡飾

2018-07-10 10:35

母狂吃只留2口給兒女 他心疼請客被男童1句話惹哭

2018-07-09 17:27

三中交易案 北檢依背信等罪起訴馬英九等6人

2018-07-10 10:15

馬英九三中案恐遭起訴 北檢今偵結對外說明

2018-07-10 09:31

【即時短評】起訴馬英九 為國民黨年底選舉添柴火

2018-07-10 11:25

馬英九三中案遭起訴 馬辦：颱風天忙著追殺

2018-07-10 12:09

三中案馬英九遭訴 關鍵錄音檔成起訴關鍵

2018-07-10 13:58

北檢：馬英九預置6千萬以備訴訟，機關用盡

2018-07-10 10:56

鶯歌女童虐死案 莊嘉億判死、莊母無期徒刑

2018-07-10 10:21

婦不滿醫護人員技術 咆哮「我管你家死幾個人」

2018-07-10 10:56

颱風天起訴馬英九 羅智強嗆：月黑風高的黑心勾當！

2018-07-10 10:19

安捷航空公司訓練機失事 三人海上獲救

2018-07-09 18:42

拖板車涉嫌肇逃 老婦慘死輪下

2018-07-10 13:31

程宇性侵殺女模棄屍廢棄商場 法院今早11點宣判

2018-07-10 09:02

三中案起訴馬英九 徐巧芯諷：北檢起訴書廢到笑

2018-07-10 15:30

男大生租到凶宅飄蜂蜜蛋糕味 死者前妻澄清：是金牛角麵包

2018-07-10 12:40

免死！性侵殺害南港女模 嫌犯程宇判無期徒刑

2018-07-10 11:03

影／暑期學生營澎湖海上漂流 海巡民船救10餘人

2018-07-10 13:11

外島台商賣糖給北韓 疑做為火箭推進器

2018-07-10 01:29

賤賣中視？北檢：馬英九指示執行「天龍八步」掩飾賤賣

2018-07-10 12:43

有驚無險！安捷訓練機空難 機上3人生還

2018-07-09 18:35

科技狼偷拍 不只手機…更恐怖的是「7個魔鬼」

2018-07-10 09:00

航空訓練機失事獲救虛驚一場 小琉球鄉民：嚇死人了

2018-07-09 19:04

馬英九三中案遭起訴 徐巧芯批北檢：非辦馬英九不可

2018-07-10 12:44

抱怨打針技術不佳 婦對醫咆哮「我管你家死幾個人」

2018-07-10 12:03

安捷訓練機小琉球失事 機上3人

2018-07-09 18:05

名醫偷拍30女病患乳房 第一階段賠出217萬

2018-07-10 12:42

當庭遭辱、潑水 法官哽咽了

2018-07-10 00:19

台灣民政府吸金7億 秘書長林志昇夜間收押禁見

2018-07-09 23:04

三中案遭起訴 馬英九：沒想到民進黨在颱風天下手

2018-07-10 14:46

高二女男友家墜樓亡 他休學打工25K賠50萬

2018-07-10 13:27

大馬工程師來台出差被綁架 侵吞公司上億元遭設局吐錢

2018-07-09 19:08

影／三中案偵結馬英九遭起訴 北檢：從重量刑

2018-07-10 14:28

富商小吃部爛醉遭友設局 醒來竟多2千萬債務

2018-07-09 22:57

疑私人恩怨 台南善化2神壇遭人至少開10槍

2018-07-10 15:35

趙少康：檢方起訴許多與事實不符

2018-07-10 14:06

先是張榮味後是馬英九 韓國瑜沉思：要了解一下

2018-07-10 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top