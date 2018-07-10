親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬英九三中案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

主管傻眼！工程師求職「申請失業補助 別錄用我」

三中案馬英九遭訴 關鍵錄音檔成起訴關鍵

銀行襄理林欣穎接連阻詐 分局巡官林欣潁贈獎表揚

2018-07-10 15:28聯合報 記者周宗禎╱即時報導

詐騙集團手法層出不窮，但萬變不離其宗，最後還是得引導被害人至ATM或銀行櫃台匯款， 台南市安南區京城銀行襄理林欣穎，最近接連兩次協助警方成功攔阻詐騙集團騙錢， 管區市警三分局今天刻意找來同名同姓的美女刑警到銀行表揚林欣穎、 說明她如何成功阻詐， 呼籲有金融機構人員都能效法， 也提醒民眾要更小心以免被騙。

三分局近來推動銀行、郵政、超商等友軍單位加入反詐阻詐，也藉表揚阻詐有功人員，分享現場阻詐心得，鼓勵大家一起反詐騙，希望以宣導、機關內部教育方式，讓第一線與被害人接觸機率最大的行員及店員，了解詐騙常用手法、增進詐騙話術的敏感度，加強辨別客人是否正被騙得團團轉。

三分局安順派出所轄內銀行、金融機構及超商10多間，其中京城銀行安南分行3月、5月等都曾成功攔阻詐騙，為轄內阻詐效率最佳的金融機構，對於被害人的異常臨櫃匯款，均確實依據SOP實施關懷提問以及用途詢問，察覺有異，便立即拖延被害人匯款時間並報警。

除行員於第一線阻詐，京城銀行主管也會至櫃台了解並且耐心向被害人說明此為詐騙手法，展現銀行職員專業，安南區分行襄理林欣穎，就 接連兩次協助警方成功攔阻詐騙集團騙錢。

她主動與被害人攀談，了解匯款目的地、對象及原因，一旦是要跨國匯款至詐騙熱點國家如馬來西亞、巴基斯坦，且多是要匯款給剛認識不久的網友對象，判斷極有可能正遭受詐騙，便果斷阻止繼續匯款。

三分局表示，分局一直以來對於阻詐不遺餘力，特別於今天借花獻佛，派員前往銀行致贈林襄理獲市長李孟諺頒獎合照，有趣的是前往致贈合照的警三分局偵查隊巡官林欣穎，巧合地與京城銀行襄理同名同姓，於致贈前自我介紹時不禁莞爾一笑，兩人惺惺相惜，誓言全力共同防詐守護市民的財產安全。

女襄理林欣穎接連成功阻止詐騙， 偵查隊巡官林欣穎代表分局贈獎。圖/員警提供
女襄理林欣穎接連成功阻止詐騙， 偵查隊巡官林欣穎代表分局贈獎。圖/員警提供
分享

詐騙集團超商馬來西亞

相關新聞

高雄市三天兩起民宅氣爆 消防局提醒處理原則防範

2018-07-10 15:04

新北摩鐵男女燒炭亡 女子頸部有勒痕疑加工自殺

2018-07-10 14:53

高雄梓官民宅火災 2女送醫

2018-07-10 14:18

影╱疑失戀想不開 警機靈救回輕生女子

2018-07-10 13:59

只怕憾事重演！歸仁警成立「平安歸小組」尋獲輕生男

2018-07-10 13:57

高二女男友家墜樓亡 他休學打工25K賠50萬

2018-07-10 13:27

恐嚇中輟學生？熱血師：曾幫他染髮盼他回校

2018-07-10 13:26

大膽偷兒載走死者遺物 眼尖員警在回收場前攔下

2018-07-10 12:43

抱怨打針技術不佳 婦對醫咆哮「我管你家死幾個人」

2018-07-10 12:03

熱血老師持玩具槍恐嚇學生？師：以為不良少年飆車挑釁

2018-07-10 11:02

偏鄉瓦斯桶重量偷雞？重量少2百克

2018-07-10 09:27

行人違規很有事 彰化上半年開了近3百張罰單

2018-07-10 09:02

高雄燕巢民宅 瓦斯氣爆3傷

2018-07-10 03:30

南科工程師出遠門 竟闖鄰居家停車

2018-07-09 23:49

舞廳「常出事」 警拆違建下馬威

2018-07-09 23:31

公審帶班 恐扭曲孩子價值觀 專家：家長可陪伴、讓孩子釋放情緒

2018-07-09 23:25

師涉課堂公審 小一生噩夢連連 新北教局：最嚴重可解聘

2018-07-09 23:22

濁水溪畔戲水被沖走 13歲學童失蹤

2018-07-09 23:11

難忘40年前救命情 他跪謝過世船長

2018-07-09 23:08

七旬老婦騎單車迎面撞公車 腦血腫西瓜卻沒破

2018-07-09 21:08

中市鐵皮工廠延燒四戶 逾百名警消搶救

2018-07-09 17:57

影／違規紅燈右轉 眼尖實習生逮毒蟲

2018-07-09 17:03

台大生被詐騙17987元「一起救白痴」諧音讓他氣炸

2018-07-09 16:27

休旅車跨占2車道 後方駕駛嘆：守秩序台灣會更令人喜歡

2018-07-09 15:47

男子捧硬幣繳3千元罰鍰 警要求點收反制「鯛民」

2018-07-09 14:58

老婦騎車被撞 擅自離開反被送辦

2018-07-09 14:34

出獄後求職屢遭歧視碰壁 男子求警：想入監服刑

2018-07-09 14:04

大里工廠大火連燒4家 幸無人傷亡

2018-07-09 13:46

富少飆車害死2人 友爆：常逆向超車 不敢坐他的車

2018-07-09 12:23

老太太機車卡住水溝蓋 員警熱心協助脫困

2018-07-09 12:22

女稱通靈燒金紙元寶可消災 3個月騙了4百萬

2018-07-09 12:20

國道打架嚇壞用路人？ 警：有糾紛無肢體衝突

2018-07-09 12:16

踹倒送報婦引眾怒 警要追查黃衣男

2018-07-09 10:41

他新買床罩媽說不吉利 網友：好加在床頭沒掛照片

2018-07-09 10:09

男童半夜外出哭找媽媽 警在市場找到賣菜父母

2018-07-09 10:07
看更多

熱門文章

工程師入侵他人住宅停車掀波 屋主：警察被威脅要處理

2018-07-09 17:42

真扯！南科工程師相中鄰居車庫未關 逕行停車遊台北

2018-07-09 20:14

男子當庭朝法官潑水咆哮 還罵「你又不是包青天！」

2018-07-09 16:08

母狂吃只留2口給兒女 他心疼請客被男童1句話惹哭

2018-07-09 17:27

三中案馬英九遭起訴求重刑 檢方痛批飾詞狡飾

2018-07-10 10:35

扯！性侵後勒斃女模 法官竟認證「手段並非殘暴」

2018-07-10 12:18

關車庫門不讓亂停者取車 律師：頂多強制罪也不會起訴

2018-07-09 15:51

三中交易案 北檢依背信等罪起訴馬英九等6人

2018-07-10 10:15

馬英九三中案恐遭起訴 北檢今偵結對外說明

2018-07-10 09:31

【即時短評】起訴馬英九 為國民黨年底選舉添柴火

2018-07-10 11:25

台大生被詐騙17987元「一起救白痴」諧音讓他氣炸

2018-07-09 16:27

馬英九三中案遭起訴 馬辦：颱風天忙著追殺

2018-07-10 12:09

北檢：馬英九預置6千萬以備訴訟，機關用盡

2018-07-10 10:56

鶯歌女童虐死案 莊嘉億判死、莊母無期徒刑

2018-07-10 10:21

安捷航空公司訓練機失事 三人海上獲救

2018-07-09 18:42

婦不滿醫護人員技術 咆哮「我管你家死幾個人」

2018-07-10 10:56

颱風天起訴馬英九 羅智強嗆：月黑風高的黑心勾當！

2018-07-10 10:19

女坐藝術家作品上自拍 福隆沙雕季爆有民眾破壞

2018-07-09 15:39

三中案馬英九遭訴 關鍵錄音檔成起訴關鍵

2018-07-10 13:58

程宇性侵殺女模棄屍廢棄商場 法院今早11點宣判

2018-07-10 09:02

外島台商賣糖給北韓 疑做為火箭推進器

2018-07-10 01:29

免死！性侵殺害南港女模 嫌犯程宇判無期徒刑

2018-07-10 11:03

有驚無險！安捷訓練機空難 機上3人生還

2018-07-09 18:35

拖板車涉嫌肇逃 老婦慘死輪下

2018-07-10 13:31

賤賣中視？北檢：馬英九指示執行「天龍八步」掩飾賤賣

2018-07-10 12:43

航空訓練機失事獲救虛驚一場 小琉球鄉民：嚇死人了

2018-07-09 19:04

影／暑期學生營澎湖海上漂流 海巡民船救10餘人

2018-07-10 13:11

科技狼偷拍 不只手機…更恐怖的是「7個魔鬼」

2018-07-10 09:00

安捷訓練機小琉球失事 機上3人

2018-07-09 18:05

男大生租到凶宅飄蜂蜜蛋糕味 死者前妻澄清：是金牛角麵包

2018-07-10 12:40

當庭遭辱、潑水 法官哽咽了

2018-07-10 00:19

名醫偷拍30女病患乳房 第一階段賠出217萬

2018-07-10 12:42

台灣民政府吸金7億 秘書長林志昇夜間收押禁見

2018-07-09 23:04

抱怨打針技術不佳 婦對醫咆哮「我管你家死幾個人」

2018-07-10 12:03

大馬工程師來台出差被綁架 侵吞公司上億元遭設局吐錢

2018-07-09 19:08

馬英九三中案遭起訴 徐巧芯批北檢：非辦馬英九不可

2018-07-10 12:44

富商小吃部爛醉遭友設局 醒來竟多2千萬債務

2018-07-09 22:57

高二女男友家墜樓亡 他休學打工25K賠50萬

2018-07-10 13:27

休旅車跨占2車道 後方駕駛嘆：守秩序台灣會更令人喜歡

2018-07-09 15:47

檢方憑判決主文執行張榮味入監 學者：違反執行程序

2018-07-10 09:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top