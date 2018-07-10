銀行襄理林欣穎接連阻詐 分局巡官林欣潁贈獎表揚

2018-07-10 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



詐騙集團手法層出不窮，但萬變不離其宗，最後還是得引導被害人至ATM或銀行櫃台匯款， 台南市安南區京城銀行襄理林欣穎，最近接連兩次協助警方成功攔阻詐騙集團騙錢， 管區市警三分局今天刻意找來同名同姓的美女刑警到銀行表揚林欣穎、 說明她如何成功阻詐， 呼籲有金融機構人員都能效法， 也提醒民眾要更小心以免被騙。

三分局近來推動銀行、郵政、超商等友軍單位加入反詐阻詐，也藉表揚阻詐有功人員，分享現場阻詐心得，鼓勵大家一起反詐騙，希望以宣導、機關內部教育方式，讓第一線與被害人接觸機率最大的行員及店員，了解詐騙常用手法、增進詐騙話術的敏感度，加強辨別客人是否正被騙得團團轉。

三分局安順派出所轄內銀行、金融機構及超商10多間，其中京城銀行安南分行3月、5月等都曾成功攔阻詐騙，為轄內阻詐效率最佳的金融機構，對於被害人的異常臨櫃匯款，均確實依據SOP實施關懷提問以及用途詢問，察覺有異，便立即拖延被害人匯款時間並報警。

除行員於第一線阻詐，京城銀行主管也會至櫃台了解並且耐心向被害人說明此為詐騙手法，展現銀行職員專業，安南區分行襄理林欣穎，就 接連兩次協助警方成功攔阻詐騙集團騙錢。

她主動與被害人攀談，了解匯款目的地、對象及原因，一旦是要跨國匯款至詐騙熱點國家如馬來西亞、巴基斯坦，且多是要匯款給剛認識不久的網友對象，判斷極有可能正遭受詐騙，便果斷阻止繼續匯款。