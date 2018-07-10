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台南警方辦社區治安觀摩 警犬比波麗士還吸睛

2018-07-10 13:34聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南警方辦社區治安觀摩研習會， 警犬展示吸引大批民眾拍照。圖／員警提供
台南警方辦社區治安觀摩研習會， 警犬展示吸引大批民眾拍照。圖／員警提供
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台南市政府今天在文元國小舉辦「社區治安研習觀摩活動」，市警局結合學校、社區進行反毒、打詐宣導，警衛犬「打毒秀」展現警方掃毒決心，社區民眾熱情參與齊聲說讚。

市府每年舉辦「社區治安研習觀摩活動」， 今年邀請內政部績優社區、北區正覺社區合辦， 近300民眾參與。正覺社區105年榮獲內政部績優社區(成長組)、106年南市績優社區(一般組)肯定。

警察局表示，本次活動最吸晴的莫過於警察局精心安排10隻警衛犬列隊進場，彰顯警察局全力動員打擊毒品決心，更由米克斯犬「麻吉」第一次公開表演「打毒秀」，獲得滿堂喝采。

現場還安排警察人員表演音樂，由具有街頭藝人執照的新化分局組長陳瑞麟、有鋼琴王子稱號玉井分局警員向翊銘、有警察歌姬封號第五分局巡佐邱雁鈴共同演出，改變平常帶給人剛硬的警察形象，拉近警民距離。

下午將進行防救災模擬演練，由消防人員專業解說並進行煙霧體驗、滅火訓練及緊急救護訓練等，提供民眾實際操作，學習正確的逃生、消防知識；另有正覺社區環境檢測，藉由實地參訪了解社區安全環境實況。

現場另有警察局、社會局、消防局、民政局、衛生局等單位計設置10個宣導攤位，提供專業相關知識並展現與社區互動成果，交通警察大隊並於門口設置兩個大型警察娃娃及兩輛警用大型重機供來賓乘坐及拍照。

台南警方辦社區治安觀摩研習會， 警犬展示吸引大批民眾拍照。圖／員警提供
台南警方辦社區治安觀摩研習會， 警犬展示吸引大批民眾拍照。圖／員警提供
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台南市警察局與正覺社區合辦社區治安觀摩研習會。圖／員警提供
台南市警察局與正覺社區合辦社區治安觀摩研習會。圖／員警提供
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警察內政部街頭藝人

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