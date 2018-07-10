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全台整理／瑪莉亞颱風來襲 宜蘭宣布下午3點停班停課

行人違規很有事 彰化上半年開了近3百張罰單

2018-07-10 09:02聯合報 記者劉明岩╱即時報導

別以為行人就有「特權」，不遵守交通規則照樣要吃罰單，彰化縣警察局鑑於去年全縣有14名行人車禍死亡，比前一年多出6人，從今年起加強執行「護老專案」，到6月底前，已經針對行人違反交通法規，開出291張罰單。

日前，彰化市一名老先生到彰化縣警局交通隊抱怨，稱他只不過是橫越中山路雙黃線，就被警察開單罰300元，他說，以前也沒聽說有在罰行人的，要求警方撤銷，但警方以依道路交通管理處罰條例，行人違規橫越馬路可處罰300元，他才悻悻然而去。

5月底，有一老婦人不走斑馬路，卻橫越花壇鄉中山路，被汽車撞成命危。縣警局交通隊表示，去年全縣車禍死亡100人中，有14人是行人，比前一年多出6人。

因此，彰化警方今年起，擴大取締行人交通違規，到6月底為止，共取締291人，主要違規項目有未依號誌穿越馬路、不走斑馬線、人行陸橋或地下道、闖越雙黃線、道路嬉戲等，尤其，目前手機使用很普遍，許多人低頭族穿越馬路時，邊走邊滑手機、接聽手機，沒注意車前狀況，也容易發生車禍。

彰化縣警局交通隊組長蕭汝上說，行人的車禍中，老人家往往佔多數，除了行動較緩慢外，很多路口較大，往往無法快速前行，造成號誌變換還往往無法通過而肇事，加上比較沒有路權觀念，才置身於險境，尤其在清晨運動時，因視線不良是最常發生車禍的時段。

蕭汝上說，依研究，行人車禍多發生在自己的社區之內，7成以上在自家1公里範圍之內，建議行人穿越馬路即使須繞較遠，務必要走行人穿越道(斑馬線)，並遵守號誌，綠燈通過時，要看看左右來車，尤其老人家因體力及判斷力降低，更要遵守交通規則反應時間。

蕭汝上說，據研究，駕駛者遠處可見的距離，如果穿暗色衣物為25公尺，醒目衣服為40公尺，如果是戴有反光裝置則可達100公尺。 因此建議老人家在晨、夜間外出時，務必使用反光器材。

當然，行人違規是該處罰，但政府更應為行人營造友善的空間，像在大路口則應考量到老人家通行的困難，應適度延長綠燈秒數，也應落實騎樓打通、人行道平整等措施，行人的安全才更有保障。

行人不走斑馬線，直接穿越安全島過馬路，是行人被開罰單最多的違規行為。記者劉明岩／...
行人不走斑馬線，直接穿越安全島過馬路，是行人被開罰單最多的違規行為。記者劉明岩／攝影
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行人往往不走人行陸橋，為了貪近與方便，直接橫越馬路，讓很多人行陸橋使用率偏低。
行人往往不走人行陸橋，為了貪近與方便，直接橫越馬路，讓很多人行陸橋使用率偏低。
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這名行人橫越馬路時，邊走邊打電話，沒注意到機車駛來，就被撞上。記者劉明岩／翻攝
這名行人橫越馬路時，邊走邊打電話，沒注意到機車駛來，就被撞上。記者劉明岩／翻攝
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行人為了方便，不遠遶遠路走斑馬線，直接穿越馬路，十分危險。記者劉明岩／攝影
行人為了方便，不遠遶遠路走斑馬線，直接穿越馬路，十分危險。記者劉明岩／攝影
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車禍警察

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