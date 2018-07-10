高雄燕巢民宅 瓦斯氣爆3傷

2018-07-10 03:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市燕巢區鳳加路一間民宅，今天凌晨一點四十七分發生瓦斯氣爆意外，造成三人輕重傷送醫。

今天凌晨一點四十七分，高雄市消防局接獲通報，鳳加路一棟三層透天民宅發生氣爆。消防人員到場，未發現火煙。但一樓玻璃大門被震碎，屋內物品散落一地。

受傷十七歲侯女告訴消防人員說，她發現瓦斯外洩，下樓關瓦斯爐，結果發生氣爆，侯女臉及手腳都有燒燙傷，馬上用水沖洗。

侯女七十八歲的阿公睡在一樓，手腳燒燙傷。侯女四十五歲媽媽右手指被碎玻璃割傷。三人送義大醫院急救。