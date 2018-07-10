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高雄燕巢民宅 瓦斯氣爆3傷

2018-07-10 03:30聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

高雄市燕巢區鳳加路一間民宅，今天凌晨一點四十七分發生瓦斯氣爆意外，造成三人輕重傷送醫。

今天凌晨一點四十七分，高雄市消防局接獲通報，鳳加路一棟三層透天民宅發生氣爆。消防人員到場，未發現火煙。但一樓玻璃大門被震碎，屋內物品散落一地。

受傷十七歲侯女告訴消防人員說，她發現瓦斯外洩，下樓關瓦斯爐，結果發生氣爆，侯女臉及手腳都有燒燙傷，馬上用水沖洗。

侯女七十八歲的阿公睡在一樓，手腳燒燙傷。侯女四十五歲媽媽右手指被碎玻璃割傷。三人送義大醫院急救。

消防人員火調人員調查，一樓瓦斯爐瓦斯外洩，民眾開關時不慎引起火花引起氣爆意外。

燕巢民宅瓦斯氣爆意外。記者黃宣翰／攝影
燕巢民宅瓦斯氣爆意外。記者黃宣翰／攝影
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燕巢民宅瓦斯氣爆意外。記者黃宣翰／攝影
燕巢民宅瓦斯氣爆意外。記者黃宣翰／攝影
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燕巢民宅瓦斯氣爆意外。記者黃宣翰／攝影
燕巢民宅瓦斯氣爆意外。記者黃宣翰／攝影
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燕巢民宅氣爆，十七歲侯女燒燙傷送醫。記者黃宣翰／翻攝
燕巢民宅氣爆，十七歲侯女燒燙傷送醫。記者黃宣翰／翻攝
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氣爆義大

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