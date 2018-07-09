台中男子車內疑引車廢氣輕生 無生命跡象

2018-07-09 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



一名年約65歲男子今晚在台中市自己轎車內，疑引廢氣輕生，消防員救出送醫急救，救出時無生命跡象，他的身分和輕生原因由警方調查中。

台中市消防局今晚10點30分獲報，中市北屯區崇德八路二段和榮德一路的交叉路口，有人疑似在車內引廢氣自殺。

消防局派四平消防分隊，出動消防車2輛、救護車1輛到場。

現場發現車內駕駛座一名男子已無呼吸心跳，有水管引轎車廢氣進車內，車門沒鎖，消防員打開車門，將他送到中國醫藥大學附設醫院急救中。

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