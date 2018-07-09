他新買床罩媽說不吉利 網友：好加在床頭沒掛照片

2018-07-09 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



有網友新買了一組床罩，他媽媽告訴他「看起來很不吉利」，讓他非常不解，直呼「明明就很好看」，還在臉書「爆怨公社」上照片ＰＯ出照片，並寫道這床照顏色明明就很好看，為什麼我媽會說難看、不吉利，真不懂我媽的眼光，哪裡不吉利了。