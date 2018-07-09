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他新買床罩媽說不吉利 網友：好加在床頭沒掛照片

2018-07-09 10:09聯合報 記者郭政芬╱即時報導

有網友新買了一組床罩，他媽媽告訴他「看起來很不吉利」，讓他非常不解，直呼「明明就很好看」，還在臉書「爆怨公社」上照片ＰＯ出照片，並寫道這床照顏色明明就很好看，為什麼我媽會說難看、不吉利，真不懂我媽的眼光，哪裡不吉利了。

沒想到，下方千位網友留言一面倒，「要他聽媽媽的話」。還有網友直呼「很像棺材裡面的布」、「會睡很久」、「好加在床頭沒掛照片」。

網友新買的床罩，他媽答他很不吉利。圖／擷取自爆怨公社
網友新買的床罩，他媽答他很不吉利。圖／擷取自爆怨公社
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