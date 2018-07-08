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國發會副主委涉偷拍辣妹美腿 警說明後續處理

2018-07-08 17:27聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台北市萬華警分局，今天傍晚針對國發會副主委邱俊榮涉嫌拿手機偷拍辣妹背影與美腿一事做出說明，警方表示被偷拍的女子今天下午已經向警方報案，警方將根據女子報案筆錄，傳喚相關當事人到案說明，是否涉及不法將由檢方認定。

據了解，被偷拍的女子是22歲的陳姓辣妹，她昨天下午4時許在西門捷運站內的自動提款機領錢，不久一名女子上前告訴她被偷拍，兩人攔住涉嫌偷拍的邱俊榮，邱俊榮隨後立即道歉並依照陳女要求刪除照片。

陳女回家後還是感到不舒服，將事情原委告訴洪姓男友，洪姓男友立即將事件放上爆料公社，提醒民眾小心，同時在今天下午陪女友一同到警局報案。

國發會副主委邱俊榮被爆昨天在捷運站偷拍女生的腿，邱俊榮今天透過國發會發出聲明稿，指出當時是在聯繫朋友時，不慎拍到女子背影，當下造成誤會並已刪除照片；這起事件今天遭洪姓網友在臉書爆料公社揭發後，今天下午近2點，洪姓網友與被偷拍的女子已經前往轄區警局報案邱俊榮涉妨害秘密罪，警方已受理並將於近日傳喚邱俊榮到案說明。

洪姓網友指稱，昨天下午邱俊榮在西門捷運站偷拍女生美腿，當時被人發現後，邱俊榮趕緊連說不好意思，直稱誤會並刪除照片；洪姓網友今天在爆料公社發文，說不是公審是要大家小心此人，並指出邱俊榮不是在拍風景不小心拍到女生，重點就是在偷拍。

昨天這起事件發生後，當下被偷拍的女子與洪姓網友並未報案，不過今天下午1時許，網友與女子已經到警局報案。

洪姓網友在臉書要大家小心此人，並附上一段影片，影片中洪俊榮一直說不好意思，並拿出手機刪除照片，這時有其他民眾對邱說有需要幫忙可以說；網友在臉書中說，並不是所有人都覺得沒差，不是沒有對別人造成實質上的傷害就沒差，每個人的感受跟可以容忍的範圍不同；網友又表示不是邱沒違法這件事就是對的，邱不是在拍風景不小心拍到，是重點就是在偷拍。

邱俊榮是國發會副主委，已婚育有一子一女，原本是台經院副院長，去年九月接替轉任經濟部次長的龔明鑫擔任副主委，負責督導經濟、產業、綜規、國發基金等業務。

邱俊榮聲明全文：

針對媒體報導，本人說明如下：

首先針對媒體的報導，我對無心造成困擾及受波及的女士表達致歉。七日下午本人在西門捷運站以手機聯繫朋友時，不慎失手拍到該位女士的背影，致造成此次之誤會及傷害，本人深感歉意。本人已立即致歉並刪除照片。在此謹向她再次致歉，也為引發的爭議向社會大眾致歉！

國發會副主委涉嫌偷拍，遭人在爆料公社揭發。記者廖炳棋/翻攝
國發會副主委涉嫌偷拍，遭人在爆料公社揭發。記者廖炳棋/翻攝
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偷拍爆料公社

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