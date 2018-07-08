影／鳳頭蒼鷹闖入民宅 見來不速之客屋主嚇到落跑

2018-07-08 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市六甲區一戶人家，昨發現一隻屬列為保育類動物的鳳頭蒼鷹闖入，經緊急聯絡台南市動保處人員順利捕獲，近日將安排野放，讓這隻不速之客重獲自由。

家住六甲區的鄭志忠說，昨近午見天氣穩定，在自家車庫準備洗車時，當時走入暗黑的車庫，才剛打開牆壁上的開關，眼前突然有一隻鳥趨前要啄他，瞬間被嚇一大跳，立即拔腿落跑。

之後穩定情緒趨近觀察，好像是隻老鷹，且腳趾還有皮質繩索，研判應該有人飼養。