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影／鳳頭蒼鷹闖入民宅 見來不速之客屋主嚇到落跑

2018-07-08 14:03聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市六甲區一戶人家，昨發現一隻屬列為保育類動物的鳳頭蒼鷹闖入，經緊急聯絡台南市動保處人員順利捕獲，近日將安排野放，讓這隻不速之客重獲自由。

家住六甲區的鄭志忠說，昨近午見天氣穩定，在自家車庫準備洗車時，當時走入暗黑的車庫，才剛打開牆壁上的開關，眼前突然有一隻鳥趨前要啄他，瞬間被嚇一大跳，立即拔腿落跑。

之後穩定情緒趨近觀察，好像是隻老鷹，且腳趾還有皮質繩索，研判應該有人飼養。

經警消協助，通知農業局動保處人員到場，確定是列為保育類鳳頭蒼鷹，動保處人員用網子順利捕獲，研判應為雛鳥，實際鳥齡將進一步釐清。

被捕獲的鳳頭蒼鷹腳趾有皮質繩索，疑有人飼養。記者謝進盛/攝影
被捕獲的鳳頭蒼鷹腳趾有皮質繩索，疑有人飼養。記者謝進盛/攝影
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鳳頭蒼鷹經捕獲將進行野放。記者謝進盛/翻攝
鳳頭蒼鷹經捕獲將進行野放。記者謝進盛/翻攝
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