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車拋錨路中央 員警幫推助駕駛脫離危險車陣

2018-07-08 12:32聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

高雄市黃姓市民駕駛轎車行經新興區中山、七賢路口，轎車突然故障拋錨，造成後方車流大回堵，中山路派出所警員到場協助，請他將排擋打到空擋，再由拖吊車輛拖吊上車後，載到維修廠檢修，順利化解塞車情況。

新興分局中山路派出所巡邏員警蔡宗穎、溫博凱與實習生鄭焜桓、林祈翰，昨天傍晚5點多，接獲路過民眾報案表示有汽車拋錨停在新興區中山、七賢路口，造成車流回堵。員警馬上趕赴現場，發現轎車停在七賢二路西往東方向的快車道上，打著雙黃燈警示其他用路人，後方車輛見狀紛紛閃避而過、按喇叭示警，險象環生。

員警與實習生兩人上前疏導車流並提醒用路人減速慢行，另一組人則詢問駕駛人黃先生(31歲)車輛狀況如何，黃向員警表示剛下班準備返家休息，駕駛約莫10分鐘後在新興區中山、七賢路口停等紅燈，準備左轉時就突然熄火再也發不動了，黃男雖然已經打電話請道路救援人員趕到現場幫忙，但是處於下班尖峰時段，在現場車流量龐大且壅塞的路口，受困路中令他十分尷尬、不知所措。

員警安撫黃情緒後請他將排檔打在空擋，由員警在後方推動車輛，將車輛推到中山、七賢路口的路旁等待道路救援人員到場處理。道路救援人員到場後發現車輛無法發動，將車輛拖吊上車後載到黃指定的維修廠檢修。黃向員警表達謝意，員警也提醒他維修完後要再次注意車輛狀況再上路。

高雄市黃姓市民駕駛轎車行經新興區中山、七賢路口，轎車突然故障拋錨，新興警分局中山...
高雄市黃姓市民駕駛轎車行經新興區中山、七賢路口，轎車突然故障拋錨，新興警分局中山路派出所警員將故障車推到路旁，再由拖吊車輛拖吊上車後，載到維修廠檢修，化解塞車情況。記者黃宣翰／翻攝
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