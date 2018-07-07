親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

何時戴口罩喝豬血湯 環保署空品紫爆日不同調？

日本千葉外海規模6強震東京有感

她曾是醫檢師 加入鳳凰志工燃起救人初心 成為消防員

2018-07-07 20:12聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市消防局鳳祥分隊隊員唐晨瑜，外型陽光甜美，她曾是旗山醫院醫檢師，在旗山醫院工作時，在同事邀約下加入消防局旗山分隊鳳凰志工，跟著學長們跑救護，讓她燃起在第一線救人初心，考取消防隊員，今年初分發到高市消防局鳳祥分隊，也成為分隊的首位女隊員。

唐晨瑜說，醫檢師是將任何從人體上採集下來檢體，包括血液、尿液、糞便、精液、細胞與組織等，經由醫檢師做後端檢驗，提供正確數據資料，給醫生作為臨床判斷，跟消防隊員是完全不同領域。

唐晨瑜二技畢業後，考取醫檢師到旗山醫院工作5年，在同事邀約下，加入鳳凰志工，她跟著消防學長們跑救護，在緊急救護現場，「大家分工合作拯救病患」，很喜歡這種救人的成就感，燃起她想在第一線幫助病患的初心。

她說，當初當鳳凰志工時，抱持萬一身旁好友、家人，遇到緊急救護狀況時，「我才知道我可以在第一時間如何做出正確處置」，鳳凰志工她越做越有興趣，「在救護現場，第一時間給患者正確處置，將所學用在患者身上」。

她下定決心轉戰消防領域，準備消防特考期間，旗山分隊學長會幫她特訓體能，她告訴自己「如果當下沒有去做，會覺得人生少了什麼」，感謝家人一直以來支持，也是她最大的後盾。

唐晨瑜形容自己個性很雞婆，成為消防隊員「第一線幫助患者」，未來秉持初衷，持續朝救護領域精進。

唐晨瑜（右二）考取消防隊員前，她在旗山分隊擔任鳳凰志工。圖／唐晨瑜提供
唐晨瑜（右二）考取消防隊員前，她在旗山分隊擔任鳳凰志工。圖／唐晨瑜提供
分享
高市消防局鳳祥分隊隊員唐晨瑜，她曾是旗山醫院醫檢師，在旗山醫院工作時，她加入消防...
高市消防局鳳祥分隊隊員唐晨瑜，她曾是旗山醫院醫檢師，在旗山醫院工作時，她加入消防局旗山分隊鳳凰志工，跟著學長們跑救護，燃起她在第一線救人初心，考取消防隊員，今年初分發到高市消防局鳳祥分隊，也成分隊的首位女隊員。記者劉星君／攝影
分享
高市消防局鳳祥分隊唐晨瑜（右）執行狹小巷弄火警搶救的演練勤務。記者劉星君／攝影
高市消防局鳳祥分隊唐晨瑜（右）執行狹小巷弄火警搶救的演練勤務。記者劉星君／攝影
分享
唐晨瑜通過受訓後正式成為消防隊員，今年初分發到高市消防局鳳祥分隊。圖／唐晨瑜提供
唐晨瑜通過受訓後正式成為消防隊員，今年初分發到高市消防局鳳祥分隊。圖／唐晨瑜提供
分享
高市消防局鳳祥分隊隊員唐晨瑜，她曾是旗山醫院醫檢師，在旗山醫院工作時，她加入消防...
高市消防局鳳祥分隊隊員唐晨瑜，她曾是旗山醫院醫檢師，在旗山醫院工作時，她加入消防局旗山分隊鳳凰志工，跟著學長們跑救護，燃起她在第一線救人初心，考取消防隊員，今年初分發到高市消防局鳳祥分隊，也成分隊的首位女隊員。記者劉星君／攝影
分享

患者工時

相關新聞

影／超跑車內畫面曝光 超速進入自強隧道肇事

2018-07-07 17:10

太歲爺頭上動土！男子不滿警方作為 竟砸派出所大門

2018-07-07 18:26

悚！路樹傾倒插進車內 正中駕駛胸口送醫不治

2018-07-07 15:45

牛津大學生台南遊掉皮夾 警花3天找到 失主驚喜

2018-07-06 20:45

妻子突然變漂亮 丈夫發現背後大祕密

2018-07-07 19:59

影／午後大雨致溪水暴漲 4人受困烏來沙洲 警消順利救援

2018-07-07 19:13

龍宮瀑布步道雨季封閉 2名遊客疑闖進遭落石擊中

2018-07-07 17:15

陳明文老家蓮福居巷口失火 幸無人傷亡

2018-07-07 17:13

3歲女童半夜走失路上大哭 女警「愛的抱抱」瞬間止淚

2018-07-07 15:45

工人被藍寶堅尼撞死 家屬：他父母雙亡家境辛苦

2018-07-07 14:36

藍寶堅尼肇事2死3傷 檢警：研判車速150公里

2018-07-07 14:30

影╱高市青春專案臨檢 代市長要除「三惡」

2018-07-07 13:44

租來的藍寶堅尼 隧道撞工程車2死3傷

2018-07-07 13:32

VOLVO撞瑪莎拉蒂 正妹車主：維修要80萬

2018-07-07 13:16

燒炭變燒車 輕生男跳入溝中降溫

2018-07-07 13:03

千萬藍寶堅尼成廢鐵 超跑業者：他在「炸隧道」

2018-07-07 12:53

妻穿性感按摩店上班 夫「怕吃虧」每天店外站崗

2018-07-07 12:45

影╱藍寶堅尼出廠才9年 自強隧道車禍成廢鐵

2018-07-07 12:20

影╱怕警槍走火分局出絕招 基層：佛音洗腦的概念？

2018-07-07 12:17

平板偷拍性愛影片還勒索對方 雄院判處7月

2018-07-07 11:07

不滿被指揮 加油站員工被三人圍毆送法辦

2018-07-07 11:07

超跑車禍釀2死3傷 藍寶堅尼竟是租來的

2018-07-07 10:02

VOLVO對決瑪莎拉蒂 正妹車主傻眼：維修費80萬

2018-07-07 09:51

藍寶堅尼撞工程車 自強隧道往北調撥交管

2018-07-07 09:43

影╱超跑車禍2死3傷畫面曝光 瞬間爆出濃煙

2018-07-07 08:52

影／藍寶堅尼超跑撞工程車 自強隧道內2死3受傷

2018-07-07 07:54

北投石牌路暗夜火警 消防局清查有無人受困中

2018-07-07 02:05

麗星郵輪風波暫告一段落 1446人下船、841人續留船上

2018-07-07 01:30

麗星發旅客1500元紅包 有人喊不滿意 但也有表接受

2018-07-07 00:49

提前申請退休 高市警局長：無關年改

2018-07-07 00:33

麗星霸船風波持續延燒？400名旅客將留船上過夜

2018-07-07 00:24

處女星號船上「正常」？家屬回電船上旅客聽聞暴動聲

2018-07-06 23:53

消保官：霸船恐觸商港法、刑法 下船有很多管道救濟

2018-07-06 22:59

麗星郵輪旅客不滿將霸船？大批警力進駐西岸碼頭

2018-07-06 22:53

撞名「呂秀蓮」 23歲正妹女警趣答「不認得臉也記得名」

2018-07-06 20:00

街頭搶匪為躲追緝屢換車牌 鷹眼警看數百支監視器逮人

2018-07-06 19:38

1個月圍毆2次 不明惡煞持甩棍打男下體

2018-07-06 19:20

延誤繆德生送醫 拔菜總指揮涉違反醫療法起訴

2018-07-06 18:37

金剛鸚鵡迫降台中市警局 警用臉書助牠回家

2018-07-06 16:58
看更多

熱門文章

超跑車禍釀2死3傷 藍寶堅尼竟是租來的

2018-07-07 10:02

影／藍寶堅尼超跑撞工程車 自強隧道內2死3受傷

2018-07-07 07:54

影╱超跑車禍2死3傷畫面曝光 瞬間爆出濃煙

2018-07-07 08:52

藍寶堅尼肇事2死3傷 檢警：研判車速150公里

2018-07-07 14:30

麗星郵輪風波暫告一段落 1446人下船、841人續留船上

2018-07-07 01:30

沒錢才租超跑？業者：錯！用租的CP值才高

2018-07-07 11:31

VOLVO對決瑪莎拉蒂 正妹車主傻眼：維修費80萬

2018-07-07 09:51

爭女友吃醋！恐怖前男友殺了現任男友

2018-07-07 12:02

麗星郵輪旅客不滿將霸船？大批警力進駐西岸碼頭

2018-07-06 22:53

悚！路樹傾倒插進車內 正中駕駛胸口送醫不治

2018-07-07 15:45

影／超跑車內畫面曝光 超速進入自強隧道肇事

2018-07-07 17:10

處女星號船上「正常」？家屬回電船上旅客聽聞暴動聲

2018-07-06 23:53

投書小燈泡點亮社安網 律師批林萬億：消費文

2018-07-07 08:13

影╱沒人霸船和平落幕 麗星郵輪796人全下船

2018-07-07 11:07

麗星霸船風波持續延燒？400名旅客將留船上過夜

2018-07-07 00:24

工人被藍寶堅尼撞死 家屬：他父母雙亡家境辛苦

2018-07-07 14:36

超跑肇事女友慘死車上 曾發文「明天陪少爺跑山」

2018-07-07 14:33

牛津大學生台南遊掉皮夾 警花3天找到 失主驚喜

2018-07-06 20:45

3歲女童半夜走失路上大哭 女警「愛的抱抱」瞬間止淚

2018-07-07 15:45

消保官：霸船恐觸商港法、刑法 下船有很多管道救濟

2018-07-06 22:59

千萬藍寶堅尼成廢鐵 超跑業者：他在「炸隧道」

2018-07-07 12:53

麗星發旅客1500元紅包 有人喊不滿意 但也有表接受

2018-07-07 00:49

相約愛愛最後卻靠「自助」解決 男子還被告性侵

2018-07-07 11:29

北投石牌路暗夜火警 消防局清查有無人受困中

2018-07-07 02:05

燒炭變燒車 輕生男跳入溝中降溫

2018-07-07 13:03

她襯衫鈕扣未扣好 他以臀襲胸還問胸部大小

2018-07-07 08:41

影╱高市青春專案臨檢 代市長要除「三惡」

2018-07-07 13:44

小一生午休被罰睡陽台 學校判賠18萬

2018-07-07 00:33

租來的藍寶堅尼 隧道撞工程車2死3傷

2018-07-07 13:32

太歲爺頭上動土！男子不滿警方作為 竟砸派出所大門

2018-07-07 18:26

影╱怕警槍走火分局出絕招 基層：佛音洗腦的概念？

2018-07-07 12:17

影╱藍寶堅尼出廠才9年 自強隧道車禍成廢鐵

2018-07-07 12:20

影╱超跑肇事前身影曝光 車友羨慕「引擎聲好大！」

2018-07-07 14:28

高雄清潔員遭蛇吻 醫師提醒保命三部曲

2018-07-07 16:07

妻穿性感按摩店上班 夫「怕吃虧」每天店外站崗

2018-07-07 12:45

檢警搜無照醫美診所 醫師麻醉師疑心虛全落跑

2018-07-07 13:25

妻子突然變漂亮 丈夫發現背後大祕密

2018-07-07 19:59

不滿變更行程揚言罷船 麗星加碼平息風波

2018-07-07 06:45

她吸毒後騎車攔檢又掉下毒品 開罰毒駕6萬元卻被撤銷

2018-07-07 12:17

影／自強隧道車禍 藍寶堅尼撞工程車釀2死3傷

2018-07-07 10:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top