她曾是醫檢師 加入鳳凰志工燃起救人初心 成為消防員

2018-07-07 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市消防局鳳祥分隊隊員唐晨瑜，外型陽光甜美，她曾是旗山醫院醫檢師，在旗山醫院工作時，在同事邀約下加入消防局旗山分隊鳳凰志工，跟著學長們跑救護，讓她燃起在第一線救人初心，考取消防隊員，今年初分發到高市消防局鳳祥分隊，也成為分隊的首位女隊員。

唐晨瑜說，醫檢師是將任何從人體上採集下來檢體，包括血液、尿液、糞便、精液、細胞與組織等，經由醫檢師做後端檢驗，提供正確數據資料，給醫生作為臨床判斷，跟消防隊員是完全不同領域。

唐晨瑜二技畢業後，考取醫檢師到旗山醫院工作5年，在同事邀約下，加入鳳凰志工，她跟著消防學長們跑救護，在緊急救護現場，「大家分工合作拯救病患」，很喜歡這種救人的成就感，燃起她想在第一線幫助病患的初心。

她說，當初當鳳凰志工時，抱持萬一身旁好友、家人，遇到緊急救護狀況時，「我才知道我可以在第一時間如何做出正確處置」，鳳凰志工她越做越有興趣，「在救護現場，第一時間給患者正確處置，將所學用在患者身上」。

她下定決心轉戰消防領域，準備消防特考期間，旗山分隊學長會幫她特訓體能，她告訴自己「如果當下沒有去做，會覺得人生少了什麼」，感謝家人一直以來支持，也是她最大的後盾。