龍宮瀑布步道雨季封閉 2名遊客疑闖進遭落石擊中

2018-07-07 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣梅山鄉竹坑溪步道往龍宮瀑布路段，其中有一段山徑多次遭颱風破壞，雨季常有落石，且發生過成群遊客遭大水困住被救出，阿里山國家風景區管理處和當地瑞峰社區協商，設置門欄，下雨時就封閉，不讓遊客再進入，以免發生危險，阿里山管理處並表示有在路口設置勸導標示。

今天上午梅山瑞峰山區下雨，社區人士前往步道關門，但在上午11點多接獲求救訊息，有兩名遊客在龍宮瀑布步道遭落石砸傷，嘉義縣消防局立即派梅山、竹崎及大美消防分隊前往搶救。

由於救災人員前往龍宮瀑布步道，至少需要1小時以上的車程，因此先聯絡梅山睦鄰救援隊先趕往現場和初期搶救。9名梅山睦鄰救援隊人員從龍宮瀑布步道登山口前往，花了約30分鐘到達災害現場，發現有兩名患者，他們表示在龍宮瀑布步道途中，休憩時遇到落石襲擊，其中30歲蔡姓女患者疑似被落石砸傷，頭部及左小腿有撕裂傷，19歲蔡姓男患者疑似為閃避落石滑落邊坡，全身多處擦傷。