親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

印尼羽賽／戴資穎拍落何冰嬌 創生涯新高28連勝

颱風瑪莉亞路徑再南修 不排除登陸台灣

龍宮瀑布步道雨季封閉 2名遊客疑闖進遭落石擊中

2018-07-07 17:15聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣梅山鄉竹坑溪步道往龍宮瀑布路段，其中有一段山徑多次遭颱風破壞，雨季常有落石，且發生過成群遊客遭大水困住被救出，阿里山國家風景區管理處和當地瑞峰社區協商，設置門欄，下雨時就封閉，不讓遊客再進入，以免發生危險，阿里山管理處並表示有在路口設置勸導標示。

今天上午梅山瑞峰山區下雨，社區人士前往步道關門，但在上午11點多接獲求救訊息，有兩名遊客在龍宮瀑布步道遭落石砸傷，嘉義縣消防局立即派梅山、竹崎及大美消防分隊前往搶救。

由於救災人員前往龍宮瀑布步道，至少需要1小時以上的車程，因此先聯絡梅山睦鄰救援隊先趕往現場和初期搶救。9名梅山睦鄰救援隊人員從龍宮瀑布步道登山口前往，花了約30分鐘到達災害現場，發現有兩名患者，他們表示在龍宮瀑布步道途中，休憩時遇到落石襲擊，其中30歲蔡姓女患者疑似被落石砸傷，頭部及左小腿有撕裂傷，19歲蔡姓男患者疑似為閃避落石滑落邊坡，全身多處擦傷。

睦鄰救援隊人員先行將女患者傷口包紮止血，利用簡易擔架將她救出，途中與消防救災人員會合，再度包紮止血，並以藍式擔架固定後合力搬運，因步道濕滑且間距狹窄，山路坡度起伏大，17名救災人員耗費相當的體力，互相輪替搬運，終於將患者搬運至步道登山口，交由消防隊救護車將兩名患者送到大林慈濟醫院急救。

竹坑溪步道往龍宮瀑步在下雨時封閉，社區人士不解遊客為何還進得去。記者謝恩得／翻攝
竹坑溪步道往龍宮瀑步在下雨時封閉，社區人士不解遊客為何還進得去。記者謝恩得／翻攝
分享
步道濕滑且間距狹窄，且山路有坡度起伏，救災人員搬運受傷遊客耗費相當的體力。記者謝...
步道濕滑且間距狹窄，且山路有坡度起伏，救災人員搬運受傷遊客耗費相當的體力。記者謝恩得／翻攝
分享

患者阿里山國家風景區

相關新聞

影／超跑車內畫面曝光 超速進入自強隧道肇事

2018-07-07 17:10

悚！路樹傾倒插進車內 正中駕駛胸口送醫不治

2018-07-07 15:45

機車遭移出停車格倒楣吃罰單 警教自保

2018-07-06 16:02

3歲女童半夜走失路上大哭 女警「愛的抱抱」瞬間止淚

2018-07-07 15:45

工人被藍寶堅尼撞死 家屬：他父母雙亡家境辛苦

2018-07-07 14:36

牛津大學生台南遊掉皮夾 警花3天找到 失主驚喜

2018-07-06 20:45

陳明文老家蓮福居巷口失火 幸無人傷亡

2018-07-07 17:13

藍寶堅尼肇事2死3傷 檢警：研判車速150公里

2018-07-07 14:30

影╱高市青春專案臨檢 代市長要除「三惡」

2018-07-07 13:44

租來的藍寶堅尼 隧道撞工程車2死3傷

2018-07-07 13:32

VOLVO撞瑪莎拉蒂 正妹車主：維修要80萬

2018-07-07 13:16

燒炭變燒車 輕生男跳入溝中降溫

2018-07-07 13:03

千萬藍寶堅尼成廢鐵 超跑業者：他在「炸隧道」

2018-07-07 12:53

妻穿性感按摩店上班 夫「怕吃虧」每天店外站崗

2018-07-07 12:45

影╱藍寶堅尼出廠才9年 自強隧道車禍成廢鐵

2018-07-07 12:20

影╱怕警槍走火分局出絕招 基層：佛音洗腦的概念？

2018-07-07 12:17

平板偷拍性愛影片還勒索對方 雄院判處7月

2018-07-07 11:07

不滿被指揮 加油站員工被三人圍毆送法辦

2018-07-07 11:07

超跑車禍釀2死3傷 藍寶堅尼竟是租來的

2018-07-07 10:02

VOLVO對決瑪莎拉蒂 正妹車主傻眼：維修費80萬

2018-07-07 09:51

藍寶堅尼撞工程車 自強隧道往北調撥交管

2018-07-07 09:43

影╱超跑車禍2死3傷畫面曝光 瞬間爆出濃煙

2018-07-07 08:52

影／藍寶堅尼超跑撞工程車 自強隧道內2死3受傷

2018-07-07 07:54

北投石牌路暗夜火警 消防局清查有無人受困中

2018-07-07 02:05

麗星郵輪風波暫告一段落 1446人下船、841人續留船上

2018-07-07 01:30

麗星發旅客1500元紅包 有人喊不滿意 但也有表接受

2018-07-07 00:49

提前申請退休 高市警局長：無關年改

2018-07-07 00:33

麗星霸船風波持續延燒？400名旅客將留船上過夜

2018-07-07 00:24

處女星號船上「正常」？家屬回電船上旅客聽聞暴動聲

2018-07-06 23:53

消保官：霸船恐觸商港法、刑法 下船有很多管道救濟

2018-07-06 22:59

麗星郵輪旅客不滿將霸船？大批警力進駐西岸碼頭

2018-07-06 22:53

撞名「呂秀蓮」 23歲正妹女警趣答「不認得臉也記得名」

2018-07-06 20:00

街頭搶匪為躲追緝屢換車牌 鷹眼警看數百支監視器逮人

2018-07-06 19:38

1個月圍毆2次 不明惡煞持甩棍打男下體

2018-07-06 19:20

延誤繆德生送醫 拔菜總指揮涉違反醫療法起訴

2018-07-06 18:37

金剛鸚鵡迫降台中市警局 警用臉書助牠回家

2018-07-06 16:58

影／少年ㄟ放暑假不要無照騎車 台中市警會瘋狂取締

2018-07-06 16:52

怕房東？女子服安眠藥不就醫 聽到這句話就醒了

2018-07-06 16:29

7旬翁疑想不開 跳大排水溝尋短 警消即刻救援

2018-07-06 16:26
看更多

熱門文章

超跑車禍釀2死3傷 藍寶堅尼竟是租來的

2018-07-07 10:02

影／藍寶堅尼超跑撞工程車 自強隧道內2死3受傷

2018-07-07 07:54

影╱超跑車禍2死3傷畫面曝光 瞬間爆出濃煙

2018-07-07 08:52

麗星郵輪風波暫告一段落 1446人下船、841人續留船上

2018-07-07 01:30

藍寶堅尼肇事2死3傷 檢警：研判車速150公里

2018-07-07 14:30

VOLVO對決瑪莎拉蒂 正妹車主傻眼：維修費80萬

2018-07-07 09:51

沒錢才租超跑？業者：錯！用租的CP值才高

2018-07-07 11:31

麗星郵輪旅客不滿將霸船？大批警力進駐西岸碼頭

2018-07-06 22:53

爭女友吃醋！恐怖前男友殺了現任男友

2018-07-07 12:02

處女星號船上「正常」？家屬回電船上旅客聽聞暴動聲

2018-07-06 23:53

投書小燈泡點亮社安網 律師批林萬億：消費文

2018-07-07 08:13

悚！路樹傾倒插進車內 正中駕駛胸口送醫不治

2018-07-07 15:45

麗星霸船風波持續延燒？400名旅客將留船上過夜

2018-07-07 00:24

延誤繆德生送醫 拔菜總指揮涉違反醫療法起訴

2018-07-06 18:37

影╱沒人霸船和平落幕 麗星郵輪796人全下船

2018-07-07 11:07

染毒入獄父親從未探望 他今以第一名畢業父子終擁抱

2018-07-06 19:30

牛津大學生台南遊掉皮夾 警花3天找到 失主驚喜

2018-07-06 20:45

超跑肇事女友慘死車上 曾發文「明天陪少爺跑山」

2018-07-07 14:33

工人被藍寶堅尼撞死 家屬：他父母雙亡家境辛苦

2018-07-07 14:36

撞名「呂秀蓮」 23歲正妹女警趣答「不認得臉也記得名」

2018-07-06 20:00

消保官：霸船恐觸商港法、刑法 下船有很多管道救濟

2018-07-06 22:59

麗星發旅客1500元紅包 有人喊不滿意 但也有表接受

2018-07-07 00:49

千萬藍寶堅尼成廢鐵 超跑業者：他在「炸隧道」

2018-07-07 12:53

相約愛愛最後卻靠「自助」解決 男子還被告性侵

2018-07-07 11:29

3歲女童半夜走失路上大哭 女警「愛的抱抱」瞬間止淚

2018-07-07 15:45

北投石牌路暗夜火警 消防局清查有無人受困中

2018-07-07 02:05

她襯衫鈕扣未扣好 他以臀襲胸還問胸部大小

2018-07-07 08:41

中年大叔想硬上少女 蛋蛋中招、被罵活該

2018-07-06 20:09

小一生午休被罰睡陽台 學校判賠18萬

2018-07-07 00:33

燒炭變燒車 輕生男跳入溝中降溫

2018-07-07 13:03

租來的藍寶堅尼 隧道撞工程車2死3傷

2018-07-07 13:32

18歲女學生騎機車出車禍 疑被汽車車輪輾過爆頭亡

2018-07-06 17:27

影╱高市青春專案臨檢 代市長要除「三惡」

2018-07-07 13:44

影╱藍寶堅尼出廠才9年 自強隧道車禍成廢鐵

2018-07-07 12:20

影╱超跑肇事前身影曝光 車友羨慕「引擎聲好大！」

2018-07-07 14:28

妻穿性感按摩店上班 夫「怕吃虧」每天店外站崗

2018-07-07 12:45

不滿變更行程揚言罷船 麗星加碼平息風波

2018-07-07 06:45

影╱怕警槍走火分局出絕招 基層：佛音洗腦的概念？

2018-07-07 12:17

檢警搜無照醫美診所 醫師麻醉師疑心虛全落跑

2018-07-07 13:25

檢察長辦案秘辛：壞人並非全壞 辦案要有「人」味

2018-07-07 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top