3歲女童半夜走失路上大哭 女警「愛的抱抱」瞬間止淚

2018-07-07 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



吳姓3歲女童凌晨3時許見媽媽不在床上，自行開門離家去找媽媽，瞬間在馬路上走失徘徊；土城警分局土城派出所女警蔡宜娣、曾玟綺獲報趕往，看到不斷哭泣的女童，立刻給予「愛的抱抱」，女童瞬間回抱，並不再哭泣。經將孩子帶回派出所，粗心媽媽也驚慌打電話報案「孩子不見了」，才知女兒已經平安。

新北市警土城分局土城派出所指出，上月25日凌晨3時許，警員黃瀚瑋、蔡宜娣及曾玟綺巡邏時，接獲民眾報案稱有3歲女童在中央路2段巷內徘徊，疑似走失；員警立即趕往，發現小女生不斷哭泣，女警蔡宜娣及曾玟綺立即給予「愛的抱抱」，女童也緊緊回抱女警，情緒逐漸平復，不再哭泣。

經警員耐心詢問，原來女童住在附近大樓的2樓，但女童說不出地址、也說不出家人聯繫方式，女童因半夜醒來，看到媽媽不在床上，想要找媽媽，因此自行開門離家，結果一走出門就迷路；女警抱著女童，詢問附近鄰居及警衛，眾人都說「不認識」，嘗試按2樓電鈴，也無人回應。