台南警方展開快打危駕毒品 維護暑期治安行車安全

2018-07-07 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



暑假青少年常在深夜聚集危險駕車，影響周遭住戶安寧及其他人車安全， 台南警方為遏止類似歪風， 昨天深夜動員100多名警力與巡邏車，在安南區土城聖母廟集結，在媽祖及千里眼、順風耳見證下，宣示全面打擊危險駕駛。 雖然首日一整晚沒有查獲青少年危險駕駛， 5分局攔獲酒駕、3分局查獲吸食安非他命送辦。

台南市警交通大隊暑假前規劃擴大防制危險駕車專案勤務，結合分局的「暑期保護青少年－青春專案」，期待增加巡邏取締強度，讓台南在暑假期間仍能維持治安及友善交通環境。

昨晚到今天凌晨雖未查獲危駕，3分局安順所

長莊世雄、警員林奉杰在盤查到林姓男子坦承施用毒品安非他命，採尿初篩安非他命陽性反應，依法函送。5分局員警則在北安路一段279號前路檢時，攔查到男子酒駕，酒測值0、48，依公共危險罪嫌移送法辦。

交大隊長楊慶裕表示 ，台南是眾神之都，警方特定選在土城聖母廟前，集合3、5分局、交大及保安大隊等警力在戶外勤前教育，展示優勢警力，宣示打擊危險駕車與保護青少年安全的決心，期望能像守護神千里眼與順風耳般地「順風聽辯位，千里望平安」，全方位守護臺南市民的安全。

深夜現場集結120名警力，員警宣誓加強執勤後， 陸續出發到各勤區巡邏。當地民眾因夜間從未見過警方如此大陣仗， 議論紛紛並拿出手機拍照。