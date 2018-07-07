平板偷拍性愛影片還勒索對方 雄院判處7月

2018-07-07 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



王姓男子在網路交友軟體認識「花花」（化名），王以5萬元跟花花性交易，王竟趁花花到浴室洗澡，用iPad mini偷拍兩人性交易過程，等到性行為結束後，拿出偷拍影片，恐嚇花花「你不怕我把這些影片給你爸媽看嗎？我知道你的名字」跟花花勒索1萬，花花事後報警，高雄地院審理後，將王依涉嫌詐欺、妨害秘密、恐嚇取財等罪，應執行有期徒刑7月，可易科罰金。

判決指出，王姓男子（33歲）今年3月透過網路交友軟體認識花花，傳送訊息給花花約性交易，佯稱願意支付5萬元或 3萬元作為性交易代價。

今年3月中旬，兩人約好到飯店性交易時，王趁花花到浴室洗澡時，拿出iPad mini 放在小冰箱，並開啟錄影模式，再用背包擋住機身，露出鏡頭拍攝，等到花花洗好澡後，錄下兩人性交易過程。

完事後，王告訴花花，竊錄性交過程，並恫嚇稱「你不怕我將這些影片給你爸媽看嗎？我知道你的名字，也知道你住哪裡」，要花花付1萬元，花花心生畏懼，擔心王散布性交影片，花花急著離開現場，故作鎮定告訴王「隨便你」離開飯店。花花事後報警，警方將王拘提到案。