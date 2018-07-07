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影╱超跑車禍2死3傷畫面曝光 瞬間爆出濃煙

影╱狹小巷弄火警應變 「水袋推車」加快水線設置

2018-07-07 09:35聯合報 記者劉星君╱即時報導

今年5月下旬高市鼓山區發生狹小巷弄內出租套房火警釀3死，也突顯出狹小巷弄間面臨的搶救困難度；高市消防局鳳祥分隊走訪轄區內狹小巷弄油管路3巷，從居家訪視、實地探勘，義消協助居民換置電線神明燈，並實際演練，遇到狹小巷弄火警，出動「水袋推車」加快水線設置，達到事前預防，遇到災害時能加快緊急應變處置。

高市消防局鳳祥分隊將「水袋推車」用在狹小巷弄火警，並以「實驗組」、「對照組」，實驗「水袋推車」與「人力設水線」兩者速度，經實際操作後，人力設置水線至少來回跑3趟，「水袋推車」比人力布水線快2分鐘。

高市消防局針對道路狹小不易搶救區域，依搶救難易度規劃紅、黃、藍區，共744條，其中又以鳳山區、鼓山區狹小巷道最多，各有30多條。

鳳山區有轄內有3個消防分隊，包括五甲分隊、鳳山分隊、鳳祥分隊。鳳祥分隊鄭又誠說，針對轄內狹小巷弄較難搶救巷道，展開全面性居家訪視，除提醒用火用電常犯缺失，並協助裝設住警器。在訪視過程中，義消郭瑞斌發現有經濟弱勢家庭，義務協助換置神明燈電線。

另外，針對狹小巷弄展開實際演練，運用「水袋推車」，鄭又誠說，狹小巷弄搶救，「時間、人力」是挑戰，需有效率方式，布設水線，運用水袋推車，一個61車（水庫車）司機、一個瞄子手，兩人就可作戰，快速設水線。

鄭又誠說，水袋推車上放置5條大水袋（大水袋一條20公尺）、小水袋（15公尺），大轉小的分水器、瞄子。

鄭又誠說，狹小巷弄搶救戰術策略，除採取移動式幫浦，水在送到起火處時，幫浦的能力要足夠，因此改用61（水庫車）車當攻擊車，而不是11車（水箱車），這是在應對狹小巷弄時戰術性改變。

高市消防局鳳祥分隊將「水袋推車」用在狹小巷弄火警，並以「實驗組」、「對照組」，實...
高市消防局鳳祥分隊將「水袋推車」用在狹小巷弄火警，並以「實驗組」、「對照組」，實驗「水袋推車」與「人力設水線」兩者速度，經實際操作，人力設置水線至少來回跑3趟，「水袋推車」比人力布水線快2分鐘。記者劉星君／攝影
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高市消防局鳳祥分隊將「水袋推車」用在狹小巷弄火警，並以「實驗組」、「對照組」，實...
高市消防局鳳祥分隊將「水袋推車」用在狹小巷弄火警，並以「實驗組」、「對照組」，實驗「水袋推車」與「人力設水線」兩者速度，經實際操作，人力設置水線至少來回跑3趟，「水袋推車」比人力布水線快2分鐘。記者劉星君／攝影
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