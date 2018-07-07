藍寶堅尼超跑撞工程車 自強隧道內2死3受傷

2018-07-07 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



自強隧道嚴重車禍。記者李承穎／翻攝 分享 facebook

台北市自強隧道士林區往中山區方向，一輛藍寶堅尼的白色跑車今天凌晨近6時許撞上隧道內兩輛工程車，造成藍寶堅尼前座女乘客(27歲)及一名男施工人員(45歲)死亡，已明顯死亡，不送醫，警方目前封鎖現場，釐清事故原因中。

台北市消防局指出，目前男性駕駛（25歲）也意識不清，送醫急救，還有兩名施工人員，也受傷，但意識清醒，送往新光醫院。

警方調查，白色跑車駕駛先向右偏，再向左偏，衝撞護欄後，回彈撞上工程車，撞擊力道太強，導致前座女乘客受困車內，駕駛則被救出，工程車上一人也逃生不及身亡。