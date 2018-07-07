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不滿變更行程揚言罷船 麗星加碼平息風波

2018-07-07 06:45中央社 基隆7日電

2000多名旅客搭乘麗星郵輪處女星號前往日本旅遊，部分遊客不滿變更行程，揚言「罷船」抗議，郵輪6日深夜返抵基隆港，警方調派300名警力嚴陣以待，船東並加碼補償平息風波。

2287名旅客參加麗星郵輪處女星號那霸、大阪6天5夜雙城遊，原定7月1日晚間6時從基隆港出航，2日上午11時抵達那霸，當天晚間11時離港，4日上午7時30分抵達大阪，當天晚間7時30分離港，預定6日下午3時返抵基隆。

不過受到颱風影響，那霸港2日關閉，被迫改靠石垣島，之後又有旅客因身體不適，處女星號為配合直升機救援臨時更改航道，導致4日延遲抵達大阪。為了降低對其他旅客的影響，處女星號以全速航行並將離開大阪的時間由原定晚間7時30分延後2小時，延長旅客在岸上遊覽時間。

有旅客不滿在網路發文指出，1日登船時單方面告知隔天從那霸變更為石垣島「其中的差別說是巴黎與八里也不為過」，更別說事前準備例如租車等費用的損失，另外，原定7時到達大阪，改為下午1時30分抵達，停留時間也從原定的12小時縮短為8小時。

這名網友說，經旅客表示意見後，麗星郵輪3日晚間才緊急發出一房贈送餐飲費用1500元塘塞，曾經試著理性溝通，只希望能有12小時的大阪下船行程，但船長強硬回覆這是他們的SOP後便逕行離去，不得已只能選擇「罷船」。

麗星郵輪台灣業務部副總裁劉曉寧昨天晚間10時許在基隆港西岸旅客中心舉行記者會表示，麗星郵輪一直堅守「國際海上人命安全公約」，這次的行程變更，是擁有20多年航海經驗的船長及團隊，根據此公約並考量病患的情況而作出的專業、合理安排。

她說，麗星郵輪為展現誠意，已在航程中向每位旅客提供每房1500元的餐飲零用金於航程中使用，另外，旅客在下一次麗星郵輪航次除一般優惠外再提供半價折扣，離船時並額外發放1500元現金紅包，若有需要的旅客，也免費提供船上住宿一晚。

大部分旅客下船時不願表示意見，也有旅客氣憤提到以後拒搭，一名旅客蔡姓女子則秀出1500元現金說，覺得賠償還可以接受，廖姓男子表示，賠償金額還可以，但6天有5天多待在船上很辛苦，老人家搭船太累了以後不搭，不過，有一名阿嬤說，心情沒有受到影響，和孫子待在船上做手工藝很開心，以後每年還是會搭麗星郵輪。

航港局北部航務中心指出，經統計後共有1800餘名旅客決定下船，450人要待在船上過夜，待今天上午10時開放後再入境。

郵輪大阪基隆港

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