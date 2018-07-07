麗星發旅客1500元紅包 有人喊不滿意 但也有表接受

2018-07-07 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



麗星郵輪處女星號2千2百多旅客，今天凌晨陸續有1千8百多旅客要下船，只有4百多留船過夜，傳有人會霸船，人數尚不明朗。

有旅客出關後秀出拿到紅包，有人説可接受，也有人説太少，還有人表示，岸上行程時間太短，才有爭議。