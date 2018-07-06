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家長吵架要注意！孩子目睹過程就是家暴 影響人格發展

2018-07-06 23:55聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

暑假是家暴高峰期，因為父母與孩子的相處時間長，若父母雙方發生爭執時，總認為孩子年紀還小，「不會懂」，就在孩子面前大吵架。現代婦女基金會執行長范國勇表示，孩童目睹家暴，就容易出現焦慮、恐懼、沮喪和易受驚嚇等情緒反應，父母得重視。

根據統計，去年新竹地區共3787件親密暴力案被通報，其中，高達1157名孩童目睹家暴，且在暑假期間會比一般的通報案例多出至少2成。

范國勇表示，以竹縣為例，學齡前的目睹兒，有75％由成人家暴案件的社工「兼辦」服務，卻只有2兩成獲得兒童社工或心理師提供專屬協助。在學齡期孩子則超過5成由學校教師關懷，1成左右由成人家暴社工服務，獲得專屬協助的比例僅6％。

少年及家事庭庭長高敏俐表示，目睹家暴兒童少年，以家中有18歲以下的兒少，直接看到親人受暴或事後看到親人身上的傷口、家中混淆的情境，雖然他們沒有直接受暴，卻會帶給他們內心傷痛，也間接影響孩子成長後，會仿效施暴者的行為。

新竹地院家暴曁家事服務中心督導朱仙雅指出，曾有父母帶孩子露營時，孩子就睡在旁邊時，父母大吵架孩子全都聽見。但家長認為，孩子才1、2歲應該不懂事，但其實，孩子只是還不會說，不代表不懂。

朱仙雅說，像是學齡前孩子見證父母吵架，會帶給孩子焦慮不安等情緒困擾。另外，如3歲前孩童，雖然還矇懞懂懂，可是，也會把父母親的吵架問題，誤以為是自己的錯，孩子會亂猜，家長一定要特別注意，避免在孩子面前吵架。

現代婦女基金會新竹工作站督導陳淑玫指出，為紓緩孩童在法庭陳述家暴事發經過，現代婦女基金會出版「法院森林的勇氣屋」，社工透過互動遊戲書，以塗鴉、遊戲及法庭模擬貼圖，協助孩童了出庭狀況，緩和孩子的焦慮緊張。

少年及家事庭庭長高敏俐展示由現代婦女基金會出版「法院森林的勇氣屋」兒少陪同出庭工...
少年及家事庭庭長高敏俐展示由現代婦女基金會出版「法院森林的勇氣屋」兒少陪同出庭工具書，能透過互動遊戲書，協助孩童了解出庭程序，減緩孩子焦慮緊張的情緒。記者郭宣彣／攝影
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現代婦女基金會去年在新竹地區結合「家暴成人保護」及「目睹兒少」的一站式服務， 籌...
現代婦女基金會去年在新竹地區結合「家暴成人保護」及「目睹兒少」的一站式服務， 籌設「孩子的安心城堡」，提供目睹家暴兒少專屬社工協助，今年滿服務一周年。記者郭宣彣／攝影
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現代婦女基金會出版「法院森林的勇氣屋」兒少陪同出庭工具書，透過互動遊戲書，協助孩...
現代婦女基金會出版「法院森林的勇氣屋」兒少陪同出庭工具書，透過互動遊戲書，協助孩童了解出庭程序，減緩孩子焦慮緊張的情緒。記者郭宣彣／攝影
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現代婦女基金會去年在新竹地區結合「家暴成人保護」及「目睹兒少」的一站式服務， 籌...
現代婦女基金會去年在新竹地區結合「家暴成人保護」及「目睹兒少」的一站式服務， 籌設「孩子的安心城堡」，提供目睹家暴兒少專屬社工協助。記者郭宣彣／攝影
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家暴社工現代婦女基金會

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