母為安撫哭泣女嬰下車車門遭反鎖 鎖匠開鎖解除危機
本月6日晚間9點，高市一名媽媽開車載5個月大女嬰，行經鳳山區澄清路因女嬰突然哭泣，媽媽安撫女嬰，將車臨停路邊，下車查看安撫女嬰後將車門關上，卻遭汽車中控鎖反鎖在外，這名媽媽趕緊打電話報案，並聯絡父親到場，警方趕抵現場，通知鎖匠開車門，約半小時後，晚間10點，鎖匠將車門打開，焦急父母鬆一口氣，女嬰仍在睡覺。
鳳山警分局忠孝派出所表示，當時這名媽媽開車經過澄清路時，發現在正駕駛座後方女嬰哭泣，將車停在一旁，下車安撫女嬰後，關上車門，沒想到汽車中控鎖反鎖，媽媽趕緊打電話報案，並聯絡父親到場。
警方、消防人員趕抵現場後，由於汽車仍發動，車上有冷氣，女嬰睡著，在不驚擾女嬰情況，警方通知鎖匠到場解鎖車門，鎖匠花費半小時，將車門打開後，女嬰仍在睡覺，狀況解除。
警方表示，現場情況這名媽媽不是故意將女嬰留在車內，警方仍依相關規定通報社會局。
警方提醒，根據兒少法第51條「父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，不得使六歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處或由不適當之人代為照顧」，若違反51條，可依兒少法第99條，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。由社會局視情況裁罰。
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