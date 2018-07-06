母為安撫哭泣女嬰下車車門遭反鎖 鎖匠開鎖解除危機

2018-07-06 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



本月6日晚間9點，高市一名媽媽開車載5個月大女嬰，行經鳳山區澄清路因女嬰突然哭泣，媽媽安撫女嬰，將車臨停路邊，下車查看安撫女嬰後將車門關上，卻遭汽車中控鎖反鎖在外，這名媽媽趕緊打電話報案，並聯絡父親到場，警方趕抵現場，通知鎖匠開車門，約半小時後，晚間10點，鎖匠將車門打開，焦急父母鬆一口氣，女嬰仍在睡覺。

鳳山警分局忠孝派出所表示，當時這名媽媽開車經過澄清路時，發現在正駕駛座後方女嬰哭泣，將車停在一旁，下車安撫女嬰後，關上車門，沒想到汽車中控鎖反鎖，媽媽趕緊打電話報案，並聯絡父親到場。

警方、消防人員趕抵現場後，由於汽車仍發動，車上有冷氣，女嬰睡著，在不驚擾女嬰情況，警方通知鎖匠到場解鎖車門，鎖匠花費半小時，將車門打開後，女嬰仍在睡覺，狀況解除。

警方表示，現場情況這名媽媽不是故意將女嬰留在車內，警方仍依相關規定通報社會局。