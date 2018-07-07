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提前申請退休 高市警局長：無關年改

2018-07-07 00:33聯合報 記者林保光／高雄報導

高市警局長何明洲提前榮退。 （中央社）
高市警局長何明洲提前榮退。 （中央社）
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就任高雄市警察局長不到一年的何明洲，明年七月才屆齡，但他申請本月十六日提前退休，為四十四年的警職生涯畫下句點。他說，因工作有第二春決定提前退休，「與年改無關」。

高雄市警局長是三線三星的高階警職，何明洲提前退休，再加上三線二星的保五總隊長阮清陽、副總隊長洪國強、刑事局副局長馬振華、屏東縣警局長江雅文等高階警官本月十六日都同時屆齡退休，預計警界下周會有大規模高階警官人事異動。

何明洲是基層警員出身，後來考上警大四十七期，以往與高雄市並無淵源，去年九月廿一日從警專校長調任高雄市警局長，本月十六日退休後，任期合計兩百九十八天。

何明洲表示，本來考慮想要做到屆齡退休，可是有家上市公司最近剛好找他去擔任主管，因雙方認識廿多年，不能讓對方等到明年，內心掙扎許久，覺得「自己已是老伙仔，要找第二春並不容易」，決定提前退休。

何明洲警職的資歷豐富，學歷方面也先後取得碩士、博士學位，他擔任警專校長期間，籌劃亞洲首座「肅竊專業教室」，破解行竊伎倆，肅竊能力聞名警界，最近還針對竊盜防治出書，在警界有「儒警」之稱。

何明洲因作風溫和，受高雄市基層員警歡迎，提前退休消息傳出，不少員警錯愕，同時猜測繼任的局長是誰？傳出的可能人選包括國道警察局長朱正倫、航警局長陳檡文、刑事局長蔡蒼柏、保一總隊長陳福榮、保三總隊長李永癸和基隆市警局長黃明昭等人。

警察退休年改

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