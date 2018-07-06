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麗星郵輪旅客不滿將霸船？大批警力進駐西岸碼頭

2018-07-06 22:53聯合報 記者賴郁薇游明煌吳淑君╱即時報導

麗星郵輪「處女星號」航程更改風波蓄勢待發，日前參與6天5晚那霸、大阪雙嬉假期遊輪行程的旅客傳出不滿船程接連變更，不僅在航程期間霸佔賭場抗議，更揚言要在今晚11點下船時，罷船表達不滿。麗星郵輪嚴陣以待，大批警力也在今晚10點左右進駐基隆港西岸旅客碼頭。

據了解，7月1日出港的「處女星號」受颱風巴比侖影響，導致遊輪未能按原計劃停靠那霸，被迫改靠石垣島；加上船上有人急需救護，導致船程又被延誤。原本處女星號原定在今下午4點到基隆港，但又受到瑪麗亞颱風影響，直至晚間10點半都尚未到港。

船上旅客疑對麗星郵輪更改航程做法不滿，揚言要罷船抗議，大批警力進駐遊客中心待命。但媒體提問，「不平聲浪平撫了嗎？」麗星遊輪回應，目前船上情況「正常」。

麗星郵輪在今晚10點召開記者會說明，指出由於在回航途中海象惡劣，返抵基隆的時間延後至晚上11點。由於抵港時間較晚，麗星將提供基隆前往台北車站的免費巴士；旅客也可繼續入住「處女星號」，直到隔日再離船，麗星遊輪將提供早餐服務。

麗星郵輪表示，若旅客後續行程受到影響、需要更改回程機票，公司也會協助處理，並支付更改、重訂費用。

麗星郵輪發言人表示，為補償旅客損失，決定向所有受影響的旅客發放新台幣1500元的現金紅包。另外，若旅客有意再次預定下次麗星航程，麗星公司將再提供航程半價折扣優惠，盼能安撫旅客航程受影響的不滿。

但麗星郵輪延遲到港，將影響原定今晚將從基隆出發前往石垣島的航次，麗星郵輪台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，下個航次行程會縮短為兩天一夜，改為明天出發，且只在公海繞行就返抵基隆，不會有靠岸行程，行程費用由公司全程招待；若旅客堅持要三天兩夜的，行程則會改期。

麗星郵輪處女星號預計再半小時將抵港，麗星郵輪台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，此次麗星郵輪因受天候、醫療救援因素影響，有20幾年駕駛經驗的船長緊急進行航程變更安排，強調在考量安全的情況下，大部分旅客都能理解這安排，「麗星郵輪應該要被嘉獎的吧。」

麗星郵輪處女星號預計再半小時將抵港，麗星郵輪台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，此次麗...
麗星郵輪處女星號預計再半小時將抵港，麗星郵輪台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，此次麗星郵輪因受天候、醫療救援因素影響，在考量安全的情況下，大部分旅客都能理解這安排。圖／麗星郵輪公司提供
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麗星郵輪嚴陣以待，大批警力也在今晚10點左右進駐基隆港西岸旅客碼頭。記者吳淑君／...
麗星郵輪嚴陣以待，大批警力也在今晚10點左右進駐基隆港西岸旅客碼頭。記者吳淑君／攝影
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麗星郵輪嚴陣以待，大批警力也在今晚10點左右進駐基隆港西岸旅客碼頭。記者賴郁薇／...
麗星郵輪嚴陣以待，大批警力也在今晚10點左右進駐基隆港西岸旅客碼頭。記者賴郁薇／攝影
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