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撞農用車妹死姊重傷 學校將贈高中制服

2018-07-06 21:21中央社 彰化縣6日電

黃姓未成年姊妹雙載騎機車撞農用車，騎士妹妹傷重不治、乘客姊姊還在加護病房，校方今天得知噩耗到殯儀館致意，將贈送一套學校制服，以慰暑假後原本要升高中的黃姓妹妹。

一對黃姓姊妹昨天晚間雙載騎機車，行經和美鎮北庭路撞擊路邊一輛靜止的農用拼裝車，姊妹兩人當場噴飛重傷，經送往彰化基督教醫院急救，妹妹傷重不治，姊姊則因肝臟撕裂傷仍在加護病房救治。

警方調查，機車由國中應屆畢業的妹妹無照駕駛，搭載暑假後升高三的姊姊，兩人共乘機車行經田間道路撞擊農用拼裝車；由於田間道路的路燈數量不像市區密集，導致光線較昏暗，但停放路邊靜止的農用拼裝車尾有兩顆閃光燈，正常運作閃爍。

彰化縣警察局和美分局交通分隊小隊長王志民今天說，遭撞的農用拼裝車不能行駛道路，依道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人新台幣3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止行駛，後續扣車沒入並銷毀，陳姓拼裝車駕駛也依過失致死罪嫌送辦。

和美國中學務主任陳美娥表示，黃姓妹妹今年從國中部畢業，暑假後直升高中部一年級，平常表現乖巧，擔任副班長協助出缺勤點名，不幸意外讓黃姓學生的導師、校長等人都非常難過，校方今天去殯儀館致意，並購買一套高中部制服，下週送給黃姓學生。

制服警察

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