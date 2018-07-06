離家僅百公尺 國高中生兩姐妹撞車一死一傷

2018-07-06 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣和美鎮昨晚7點多發生一起死亡車禍，15歲黃姓國中生騎機車載18歲的姐姐在回家路上，距離家中一百多公尺處的北庭路56巷從後方撞上一輛熄火停放在路旁的農用拼裝車，造成黃姓國中生頭部重創和胸腔內出血傷重不治身亡，姐姐則被撞飛，重傷還在加護病房中急救。