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離家僅百公尺 國高中生兩姐妹撞車一死一傷

2018-07-06 13:53聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣和美鎮昨晚7點多發生一起死亡車禍，15歲黃姓國中生騎機車載18歲的姐姐在回家路上，距離家中一百多公尺處的北庭路56巷從後方撞上一輛熄火停放在路旁的農用拼裝車，造成黃姓國中生頭部重創和胸腔內出血傷重不治身亡，姐姐則被撞飛，重傷還在加護病房中急救。

拼裝農用車車主陳姓男子表示，當時他的車子停在路旁正要將收割稻子的裝上車，就被機車撞上了，警方還在調查肇事真正原因。

彰化縣和美鎮昨晚發生一起死亡車禍，15歲黃姓國中生騎機車載18歲的姐姐在回家路上...
彰化縣和美鎮昨晚發生一起死亡車禍，15歲黃姓國中生騎機車載18歲的姐姐在回家路上，撞上一輛熄火停放在路旁的農用拼裝車，造成兩姐妹一死一傷。圖／翻攝
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彰化縣和美鎮昨晚發生一起死亡車禍，15歲黃姓國中生騎機車載18歲的姐姐在回家路上...
彰化縣和美鎮昨晚發生一起死亡車禍，15歲黃姓國中生騎機車載18歲的姐姐在回家路上，撞上一輛熄火停放在路旁的農用拼裝車，造成兩姐妹一死一傷。圖／翻攝
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彰化縣和美鎮昨晚發生一起死亡車禍，15歲黃姓國中生騎機車載18歲的姐姐在回家路上...
彰化縣和美鎮昨晚發生一起死亡車禍，15歲黃姓國中生騎機車載18歲的姐姐在回家路上，撞上一輛熄火停放在路旁的農用拼裝車，造成兩姐妹一死一傷。圖／翻攝
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彰化縣和美鎮昨晚發生一起死亡車禍，15歲黃姓國中生騎機車載18歲的姐姐在回家路上...
彰化縣和美鎮昨晚發生一起死亡車禍，15歲黃姓國中生騎機車載18歲的姐姐在回家路上，撞上一輛熄火停放在路旁的農用拼裝車，造成兩姐妹一死一傷。圖／翻攝
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國中生車禍

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