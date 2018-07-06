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宜蘭大學生資大樓6樓冒煙 無人受困

2018-07-06 05:42聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭大學生資大樓六樓實驗室烘乾木頭機台今晨冒煙，以乾粉滅火器撲滅火勢，無人受傷受...
宜蘭大學生資大樓六樓實驗室烘乾木頭機台今晨冒煙，以乾粉滅火器撲滅火勢，無人受傷受困。圖/宜蘭縣消防局提供
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宜蘭縣消防局今天清晨4點44分接獲民眾119報案，指稱宜蘭大學生資大樓六樓冒煙。

緊急派遣宜蘭、壯圍、員山、礁溪救災人車前往搶救。

初期指揮官回報，現場僅有冒煙無明火，無人受困。

現場為生資大樓六樓實驗室烘乾木頭機台冒煙，以乾粉滅火器撲滅火勢，5點20分撲滅。

宜蘭大學生資大樓六樓實驗室烘乾木頭機台今晨冒煙，以乾粉滅火器撲滅火勢，無人受傷受...
宜蘭大學生資大樓六樓實驗室烘乾木頭機台今晨冒煙，以乾粉滅火器撲滅火勢，無人受傷受困。圖/宜蘭縣消防局提供
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宜蘭大學生資大樓六樓實驗室烘乾木頭機台今晨冒煙，以乾粉滅火器撲滅火勢，無人受傷受...
宜蘭大學生資大樓六樓實驗室烘乾木頭機台今晨冒煙，以乾粉滅火器撲滅火勢，無人受傷受困。圖/宜蘭縣消防局提供
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宜蘭大學生資大樓六樓實驗室烘乾木頭機台今晨冒煙，以乾粉滅火器撲滅火勢，無人受傷受困。圖/宜蘭縣消防局提供
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宜蘭大學生資大樓六樓實驗室烘乾木頭機台今晨冒煙，以乾粉滅火器撲滅火勢，無人受傷受困。圖/宜蘭縣消防局提供
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宜蘭大學生資大樓六樓實驗室烘乾木頭機台今晨冒煙，以乾粉滅火器撲滅火勢，無人受傷受困。圖/宜蘭縣消防局提供
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