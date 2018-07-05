這警察有順風耳 聽聲辨音找到保育鳥

2018-07-05 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



保七總隊第七大隊嘉義分隊員警沈智斌，平日喜歡賞鳥、聽鳥鳴，日前巡邏時行經嘉義市吳鳳南路某巷口，忽然聽見一陣連續細長的啾啾鳥鳴聲，懷疑是三級保育鉛色水鶇（ㄉㄨㄥ）鳥，隨即聽聲辨位循聲找到一住家，屋簷下懸吊著鳥籠養鳥，經拍照確認後，屋主許姓婦人承認私養，訊後函送嘉義地檢署偵辦。

嘉義分隊沈智斌表示，平時喜歡賞鳥，更喜歡到戶外聽鳥鳴、自我測試餐鳥名。日前執行巡邏勤務時，行經市區吳鳳南路一巷弄時，忽聽到一段纖細鳥鳴聲，直覺是保育類鉛色水鶇鳥叫聲，遂按鳥叫聲辨位置，發現該戶住宅鳥籠，非法飼養鉛色水鶇，立即聯繫主管機關嘉義市政府建設處人員前往現場聯合稽查，並同步拍照上傳屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑識。

他說，鑑定結果後確定屬第3級鉛色水鶇，經詢問屋主後，中年許姓婦人向警方坦承其所飼養，且已飼養多年，另警方發現該鳥飼養環境惡劣，鳥尾翼受損嚴重，排泄物也未按時清理任由其堆積籠內，立即將該鳥送至動物醫院檢查、醫治。