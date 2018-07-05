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日本世足輸球後留下的字條 為何讓大陸人集體汗顏

媒介國中女生跨縣市接客 律師事務所員工判刑

2018-07-05 11:29聯合報 記者林敬家╱即時報導

彭姓男子在網路上認識13歲少女「萌萌」，涉嫌利用LINE群組媒介她與多名男子性交易，每次彭男從中抽得3000元，其餘歸萌萌所有，還媒介她跨縣市接客，並有另名張姓男子接送，彭男辯稱不知萌萌未成年，台中地院法官調查，彭男向客人介紹萌萌是國中生，明顯知道她年紀，依違反兒童及少年性剝削防制條例，分別判彭男與張男有期徒刑6年、5年，可上訴。

彭男組群組，貼出萌萌照片並介紹「幼齒」、「奶大」，2016年12月到2017年2月間，接送她到飯店、旅館與男客性交易，前後媒介她13次，每次萌萌從中獲得3000到4000元不等，若到外縣市則由張姓男子開車接送，彭男與張男則每次拿得3000元。

彭男指出，萌萌曾拿84年次的身分證給他看，她又做過夜店舞者、公關等工作，並開租用車刮到，找他處理租車糾紛，考照須滿18歲，才以為萌萌已成年。

不過，萌萌與男客交談中，發現彭男早已向客人介紹她是國中生，法院調查，彭男早知道租車糾紛的租車人並非萌萌，且她最初出示的身分證長相與本人差異甚大，依彭男曾在律師事務所從事網頁及招攬債清業務的工作閱歷，怎會無法分辨，法官認定兩人明知萌萌未成年還媒介性交易，分別判彭男與張男有期徒刑6年、5年，張男因為未與少女法定代理人和解，沒收或追徵其犯罪所得6000元。

彭姓男子與張系男子涉嫌媒介未成年少女性交易，分別被判有期徒刑6月及5月。報系資料...
彭姓男子與張系男子涉嫌媒介未成年少女性交易，分別被判有期徒刑6月及5月。報系資料照
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性交易國中生身分證

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