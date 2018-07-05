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評／「警察國家」的陰影重返？ 德國警察法爭議

不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

賠死！迴轉撞上1500萬元法拉利 女駕駛下車臉都變了

2018-07-05 10:06聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

59歲萬姓女駕駛國產車Toyota本月3日下午行經嘉義市民族、西門路口，萬女在路口迴轉，下一秒與停在路邊正起步的市價1500萬元的法拉利458 Spider V8雙門敞篷超跑發生擦撞，萬女走下車變臉，千萬超跑的陳姓駕駛也一臉錯愕；路過目擊的網友在臉書貼文「紅色法拉利被三寶擊落」，網友們紛紛留言「這下維修費不便宜。」

警方調查，事發於3日下午1點許，59歲萬姓女子在民族、西門路口迴轉，疑似未發現路旁正要起步的37歲陳姓男子，當場把法拉利車頭撞花。嘉義長榮派出所所長盧榮吉表示，駕駛沒有酒駕，但肇事原因和責任歸屬仍待釐清。依照道路交通安全規則，轉彎車應禮讓直行車。

根據行車記錄器畫面顯示，萬女邊開車邊哼歌轉彎，沒想到下一秒「砰」地一聲停下；法拉利綠燈一往前就被撞，男駕駛一臉錯愕，和副駕駛年輕人一起下車查看，隨即拿手機打電話。

千萬超跑車頭側邊保險桿被撞凹、留下刮痕，網友在臉書留言驚呼「紅色法拉利被三寶擊落，大媽一臉矇掉的走下車」，引起其他網友討論，有網友說維修費開大了；女駕駛事故後有點慌張，看起來法拉利車損較嚴重，男駕駛當下也覺得很無奈，後續交由雙方交保險公司處理。

國產車Toyota在路口迴轉撞花正起步的千萬超跑，引起網友們熱議。記者姜宜菁／翻...
國產車Toyota在路口迴轉撞花正起步的千萬超跑，引起網友們熱議。記者姜宜菁／翻攝
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國產車Toyota在路口迴轉撞花正起步的千萬超跑，引起網友們熱議。記者姜宜菁／翻...
國產車Toyota在路口迴轉撞花正起步的千萬超跑，引起網友們熱議。記者姜宜菁／翻攝
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法拉利保險車禍

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