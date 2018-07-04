影／宜蘭夜市驚魂記 酒駕男開車衝進搖搖冰店

2018-07-04 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭市東門夜市今晚8點半許，驚傳有轎車衝進店家事故，70歲邱姓男子酒後駕駛自小客車，撞進宜蘭東門夜市知名的搖搖冰店，車輛撞到店面鐵門柱後停下，造成一陣驚慌，還好沒有人員傷亡。

警方調查指出，肇事的邱姓男子下車時，渾身散發濃厚酒氣，經處理員警當場施以酒測，發現邱男酒測值高達每公升0.71毫克，當場將邱男帶回警局偵辦。