同梯退伍後相約當車手 變裝提領仍被警斬手

2018-07-04 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



20歲連姓男子和黃姓男子同梯入伍當兵，又分發在同一單位服役而認識，5月底才剛退伍，連介紹對方共同從事詐騙車手，重操舊業，2人上月頭戴單車用頭巾、袖套等，偽裝成單車遊客，多次變裝混入安平老街超商及郵局ATM，涉嫌提領詐騙款項，仍被眼尖的員警所識破，今天循線將2嫌逮捕，依法送辦。

台南市警四分局甫於上周五線上查獲1名馬來西亞籍詐欺提領車手，今天又循線逮捕另一詐騙集團2名車手。警方指出，比對6月份轄內各ATM詐騙提領熱點資料，大數據分析犯案模式、軌跡，最後鎖定連姓、黃姓2名車手犯案。

警方持搜索票、拘票逮捕2嫌到案，查扣犯案用手機1支，全案依詐欺罪嫌移送法辦，同時持續溯源，擴大追查詐騙集團成員到案。

警方調查，連、黃2嫌都是20歲，因同梯次入伍當兵，又分發在同一單位服役而認識，5月底才剛退伍，仍保持密切聯繫。然而，連涉及多起詐欺案，尚在司法程序審理中，反過頭來介紹同袍加入詐騙車手之列。6月初，2人頭戴單車用頭巾、袖套等裝備偽裝成單車遊客，多次變裝混入安平老街超商、郵局ATM提領詐騙款項，仍遭警方識破。