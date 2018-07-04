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6歲男童公園玩躲貓貓 竟昏倒猝死家長錯愕

6歲男童公園玩躲貓貓 竟昏倒猝死家長錯愕

2018-07-04 19:26聯合報 記者曾健祐╱即時報導

年僅6歲的劉姓男童，日前傍晚和弟弟在桃園某公園玩捉迷藏時，不明原因突然昏倒在地，爸爸見他嘴唇發紫，呼叫都沒反應，嚇得趕緊打電話報案，但消防到場時男童已無呼吸心跳，送醫仍不治，由於死因不明，檢方預計下周解剖釐清。

檢方調查，當天傍晚5點多，劉姓男童和弟弟一起在住家附近的公園玩耍，不明原因突然身體不適，一陣暈眩後昏倒在地，後來劉父見狀立刻衝上前關心，發現兒子嘴唇發紫，一動也不動，嚇的立刻打電話報案。

但救護車到場時，發現男童已經失去呼吸心跳，最後仍宣告不治；據了解，劉姓男童平時沒有重大或遺傳性疾病，據家屬表示最近僅有稍微感冒咳嗽，身體狀況還算穩定。

檢警勘驗後，現場沒有打鬥痕跡，或其他異狀，但男童死因不明，預定下周由法醫解剖釐清確切死因。

衛生福利部桃園醫院小兒科醫師裴仁生表示，男童突然在短時間猝死，可能和心肺問題相關，其中先天性心臟問題、心律不整「不一定是年長者的專利」，尤其激烈運動後恐導致主動脈剝離，釀成大量內出血死亡。

他指出，除了心血管疾病，小感冒若未即時對症下藥，可能會引發心肌炎致死，尤其剛開始症狀不明顯容易誤判，得特別注意；另外，夏天氣溫高，孩童在外奔跑遊戲中暑，嚴重者出現少汗、少尿症狀，可能也會引發休克。

裴仁生也提醒，腸病毒也是造成幼兒猝死疾病之一，今年全國已有3起死亡案例，通常好發於3歲以下兒童，又以剛出生1個月的新生兒風險最高，明顯徵狀如身上起疹子、口腔潰瘍等。

示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
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男童感冒心血管疾病

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