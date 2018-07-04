石門風力發電廠附近火燒山 及時撲滅沒有影響

2018-07-04 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市石門區風力發電機附近山區，今天下午5點多發生火警，雜草被燒毀一大片，消防局獲報，出動石門、三芝、金山消防隊出動多輛消防水車到現場搶救，迅速控制火勢，並無人員受傷，起火原因還要調查。