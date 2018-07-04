石門風力發電廠附近火燒山 及時撲滅沒有影響

相關新聞
「代代有出狀元嗎？」 他們在消防隊前撒冥紙這下完了2018-07-04 10:21
影／新莊警查緝毒品交易開4槍 遭毒販持刀攻擊砍傷2018-07-04 18:28
台中太平疑大雨土石鬆動巨石崩落 挖土機司機遭夾身亡2018-07-04 17:58
國3嘉義中埔段貨車撞護欄 乘客拋出受傷2018-07-04 15:15
疑酒後上路自撞護欄 男撞破頭送醫急救2018-07-04 14:23
鐵工廠機台高溫冒煙 26輛消防車趕赴現場搶救2018-07-04 14:12
卜蜂食品南投廠火警 上百隻鴨子差點變烤鴨2018-07-04 13:47
擅自抱走宮廟主神 男稱：家裡不平靜請回家幾天2018-07-04 13:46
隨機攔人誆騙要贏比賽 高中生被騙4千元2018-07-04 13:06
臨時工借錢嫌利息太高 持刀劃傷2人遭逮2018-07-04 13:05
專偷夾娃娃機 北市「小海螺」大盜遭起訴2018-07-04 12:15
山區賞夜景沒關大燈發不動 修車廠不來男急求助警2018-07-04 12:05
幫父親載水蜜桃下山 男心臟病發車停在路中央2018-07-04 11:42
影╱娃娃機雙盜鐵棍砸破玻璃取物 警追查破案2018-07-04 11:24
影╱險遭開單他上網罵TMD 員警不爽受辱提告2018-07-04 11:22
滂沱大雨嘉義縣國道三號及朴子市連傳車禍 3人受傷2018-07-04 10:34
影╱翁機車熄火夜推車 警幫發動還陪騎超暖心2018-07-04 09:13
高雄機車打滑撞路旁訊號箱 大學情侶一死一傷2018-07-04 07:47
基隆愛一路大樓內KTV半夜火警 酒客急逃2018-07-04 04:23
北市林森北路停車塔大樓火警 社區總幹事送醫急救2018-07-04 00:56
貨車酒駕追撞瞬間火海 1死2傷2018-07-04 00:28
連日豪雨 湍急溪水沖走捕鰻人2018-07-04 00:26
為倒垃圾衝突 他遭室友圍毆而死2018-07-04 00:25
貨車司機疑恍神衝入手機店 5傷者：嚇到心臟快停2018-07-03 22:31
疑遭丟包醫院傷重不治 兩人自首為倒垃圾打群架2018-07-03 21:32
太熱了?花蓮1天8人報警抓蛇 消防局：家中勿堆雜物2018-07-03 17:21
大水進屋 9旬老婦跌倒無力爬起不治2018-07-03 16:17
大水進屋 9旬老婦跌倒無力爬起不治2018-07-03 16:08
台南安南安平接連傳溺水 一成浮屍一搶救中2018-07-03 15:42
失蹤台大女有消息了！不願透露位置馬上掛電話2018-07-03 15:05
離婚後戶籍裡多1嬰 男怒告前妻通姦2018-07-03 14:00
影／守望相助隊好眼力 小偷手癢撬機車被活逮2018-07-03 13:50
「不捐就不看醫生」90歲中風阿嬤堅持捐救護車2018-07-03 13:48
參加過攝影社 兒幫媽抓姦、拍到爸出軌照2018-07-03 12:59
熱門文章
小燈泡案判無期 宅神：廢死大獲全勝高興了吧？2018-07-04 10:30
租屋後衰事連連還夜飄蛋糕味 才驚覺恐是凶宅2018-07-03 19:52
前雲林縣長張榮味涉賄判8年定讞 啟動防逃2018-07-04 15:57
桃警追賊肇死判無罪、免國賠 基層警讚法官2018-07-04 00:24
高雄機車打滑撞路旁訊號箱 大學情侶一死一傷2018-07-04 07:47
失蹤台大女公用電話打給家人 最後信號在北市景福街2018-07-04 11:50
約美魔女到全台經典摩鐵 激戰62回合2018-07-04 12:35
「代代有出狀元嗎？」 他們在消防隊前撒冥紙這下完了2018-07-04 10:21
高院庭長笑臉講解小燈泡案 王薇君：X，開心甚麼？2018-07-04 13:43
殺小燈泡凶嫌依這條減刑 檢察官批法官就是不想判死2018-07-03 19:05
小燈泡案二審逃過死刑 侯漢廷問小英：破的網補在哪？2018-07-04 06:43
旅客攜上千萬黃金闖關入境 遭海關查獲2018-07-03 20:29
為倒垃圾衝突 他遭室友圍毆而死2018-07-04 00:25
蘆洲當街揮刀擄人 黑衣女郎衝進轎車取走包包2018-07-03 19:21
台大失蹤女疑與家人吵架 父母下午到派出所撤銷報案2018-07-04 17:37
焚化爐弊案判刑8年確定 張榮味：司法不公2018-07-04 16:10
阿兵哥盜刻準岳父母印章與懷孕女友結婚 離婚就被告2018-07-04 15:07
開慢一點！西濱快彰化段上月開出801件超速罰單2018-07-04 11:04
姓名誤植父子成路人 法官讓百年前的他認祖歸宗2018-07-04 07:33
又見恐怖情人 疑不滿女友分手竟潑酸2018-07-04 12:28
張榮味被判八年確定 是否衝擊雲林選情受關注2018-07-04 16:33
國安局退役上校假旅遊真探親 違法赴緬甸被訴2018-07-04 12:05
擅自抱走宮廟主神 男稱：家裡不平靜請回家幾天2018-07-04 13:46
北市林森北路停車塔大樓火警 社區總幹事送醫急救2018-07-04 00:56
三峽火警燒死1人 消防局認為狀況不太尋常2018-07-03 22:31
滂沱大雨嘉義縣國道三號及朴子市連傳車禍 3人受傷2018-07-04 10:34
林森北路大樓傳火警 火勢剛滅無人受困2018-07-03 19:49
嘉義西濱快火燒車 貨車司機酒駕追撞釀禍1死2傷2018-07-03 18:46
竟把女兒的祝福「花掉了」 網友笑問：爸爸你在哪？2018-07-04 17:37
三峽透天厝火警撲滅 尋獲1名女性已無生命跡象2018-07-03 21:22
貨車司機疑恍神衝入手機店 5傷者：嚇到心臟快停2018-07-03 22:31
影╱險遭開單他上網罵TMD 員警不爽受辱提告2018-07-04 11:22
疑遭丟包醫院傷重不治 兩人自首為倒垃圾打群架2018-07-03 21:32
偽造殉情假象 男殺死女友被訴2018-07-03 22:28
到淡水尋仇認錯目標亂砍5路人 警逮4屁孩2018-07-04 12:50
詐騙集團又來亂 狂摳立委辦公室「健保卡違規」2018-07-04 12:48
基隆愛一路大樓內KTV半夜火警 酒客急逃2018-07-04 04:23
小燈泡案判刑後 社會破洞何時補？2018-07-04 00:17
酒測前警不讓漱口 1萬9千5免罰2018-07-04 16:05
藉職務圖利廠商 台南衛生局前科長等3人遭訴2018-07-03 23:27
留言