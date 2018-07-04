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石門風力發電廠附近火燒山 及時撲滅沒有影響

2018-07-04 17:59聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市石門區風力發電機附近山區，今天下午5點多發生火警，雜草被燒毀一大片，消防局獲報，出動石門、三芝、金山消防隊出動多輛消防水車到現場搶救，迅速控制火勢，並無人員受傷，起火原因還要調查。

消防局表示，因為天氣炎熱，雜草乾燥，如有抽菸等火源容易起火，是否有人為因素，還要採證調查。由於起火地點靠近風力發電機附近，但因尚有段距離，火勢並沒有影響到發電廠。

新北市石門區風力發電機附近山區，今天下午5點多發生火警。圖／郭世賢提供
新北市石門區風力發電機附近山區，今天下午5點多發生火警。圖／郭世賢提供
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新北市石門區風力發電機附近山區，今天下午5點多發生火警。圖／郭世賢提供
新北市石門區風力發電機附近山區，今天下午5點多發生火警。圖／郭世賢提供
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新北市石門區風力發電機附近山區，今天下午5點多發生火警。圖／郭世賢提供
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