珍貴手鐲遺失憂傷報案 熱心女警循跡找回

2018-07-04 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市楊姓男子珍貴的手環不小心遺失了，垂頭憂傷走進派出所報案，希望警方能幫忙找回。他陳述遺失經過時，數度哽咽的說不出話。女警廖佩祺及警員張貴淵見狀，不斷安撫男子情緒，並積極調閱監視器，皇天終不負苦心人，不到6小時就循線，幫忙找回楊男珍貴的手鐲。

楊男向龍潭警分局石門派出所警員表示，5年多前罹患癌症，在失意無助到處求醫治療期間，在一次偶然機會，遇到有緣人賣給他珊瑚手鐲。楊男穿戴後覺得對個人心情很有幫助，認為珊瑚手鐲有股力量，陪伴著他走過人生最失落無助的難熬時光，讓他重新燃起對生命的希望。

警方得知楊男，不小心遺失視若珍寶手鐲，拾得者卻未送到警局招領。細問之下楊男表示，到龍潭客家文化館參觀遊玩，洗手時卸下手鐲，不小心遺忘放在洗手台上，事後返回尋找未發現，心想可能遭人拾獲，詢問現場工作人員及遊客，均未發現。

警員廖佩祺看到楊男憂傷又失落，決心要幫他找回手鐲，到現場積極調閱周邊監視器，發現該手鐲遭他人撿走，但民眾拾獲後卻未送到派出所，將拾得物交由警方處理。

廖佩祺勤餘之際，依據影像內所拍攝畫面特徵，逐步調閱過濾數10支監視器，逐戶訪查民眾有無認識影像中拾獲手鐲男子，最後終於循線追查到，拾獲手鐲陳姓男子。