基隆愛一路大樓內KTV半夜火警 酒客急逃

2018-07-04 04:23 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市愛一路某棟KTV林立大樓，其中一間位11樓一家KTV，今天凌晨3時發生火警，冒出濃煙，所幸酒客及店員都及時逃出，消防人員到場灌救及排煙，3點半撲滅，沒有人受傷。