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北市林森北路停車塔大樓火警 社區總幹事送醫急救

2018-07-04 00:56聯合報 記者李承穎╱即時報導

台北市中山區林森北路一處停車塔3日晚間7時許傳出大火，起火點位於大樓停車塔15樓，陳姓社區總幹事（64歲）到地下一樓查看，吸入過多濃煙，晚間10時許送醫急救。

陳男向現場救護人員表示身體不舒服，消防局將他送往中興醫院，因現場高壓氧設備不足，陷入昏迷，目前仍在急救中。

台北市消防局指出，疏散整棟大樓住戶共38人，目前火勢已控制，排除人員受困，正試圖進入火場調查起火原因。

林森北路一處停車塔傳出大火。記者李承穎/攝影
林森北路一處停車塔傳出大火。記者李承穎/攝影
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林森北路一處停車塔傳出大火。記者李承穎/攝影
林森北路一處停車塔傳出大火。記者李承穎/攝影
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