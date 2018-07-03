大水進屋 9旬老婦跌倒無力爬起不治

2018-07-03 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



昨天的豪大雨讓彰化地區多處淹水，埔鹽鄉好修村也淹到水深及膝，一名90歲老婦獨自在家，平房式的住家地處低窪，昨天下午老婦不慎跌入水中卻無力爬起，孫子趕回家才發現，雖然孫子及鄰居合力送到醫院急救，卻仍不治。

埔鹽鄉民代表會主席許文萍說，昨天好修村因大雨淹水，許多街道都水深及膝，下午2點多，許文萍在家門外聽到鄰居的呼救聲，說附近有一名老婦跌進水中爬不起來，許文萍和鄰居們趕緊衝去協助，但是因為水太深，救護車開不進來，眾人在大雨中背著老婦到路口，送上救護車到彰濱秀傳急救，許文萍說，那時老婦還有呼吸。

老婦的孫子何姓男子說，平常家裡只有他和太太與阿嬤同住，他和太太昨天都上班，直到下午接到鄰居電話，說家裡淹水，鄰居還有到家裡先探望過阿嬤，表示當時一切正常，何男請假回家，一進家門就看到阿嬤側身躺在水裡，已經沒有意識，怎知傍晚五點多，阿嬤還是宣告不治。