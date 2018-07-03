FB買廣告 裝潢商收錢不完工失聯

2018-07-03 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ／台北報導



張姓男子涉嫌假意替人裝修房屋，先簽約拿取訂金拆除原有裝潢，再以購買材料、租用機具等理由追加款項，得手便斷絕聯繫。 記者李奕昕／翻攝 分享 facebook

卅七歲張姓男子透過臉書粉絲專頁刊登裝潢廣告，拿了訂金及材料費後避不見面；警方發現有八人付了二、三百萬元，房子卻沒裝潢，懷疑張是「裝潢蟑螂」，依詐欺罪嫌移送，檢察官命五萬元交保。

據了解，張否認詐騙，供稱只是客戶糾紛，因資金周轉問題未完工，但警方發現他向臉書買關鍵字廣告，只要輸入台南、舊屋換新屋或裝潢等字眼，他刊登的廣告會出現在最上方，因此有民眾找上他裝潢。

警方提醒民眾應洽詢合法、商譽良好裝潢公司，不要輕信來路不明網路廣告，簽約時參考營建署網站「建築物室內裝修—工程承攬契約書範本」併載明施工進度，若業者惡意拖延，可解約並要求退款，再提告求償。

警方調查，張姓男子在台南地區從事木工，經營未經合法登記的科技工程公司，透過臉書專頁刊登廣告，上傳疑似從網路抓取的優良裝潢照片，營造良好形象。

有客戶與他簽訂裝潢契約，他取得訂金後，先前往客戶住家拆除舊裝潢，再謊稱租用機具開工、購買工程材料、壁癌或鋼筋生鏽等理由，要求追加工程款，每筆數十萬至百萬元不等，但拿到錢後卻避不見面，LINE也「已讀不回」，被害人聯繫不上認為受騙，向警方報案。

警方調查發現，除了報案人外，又有七名被害人，全都在台南；警方認為張未施工完畢就持續與客戶簽約，又提不出完工案例，有詐欺犯意，循線逮捕到案後移送台南地檢署偵辦。