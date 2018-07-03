陸漁船翻覆…我漁船救1人 另5人失蹤

大陸漁船昨天在海峽中線翻覆，船底露出水面，五人下落不明。 圖／澎湖海巡隊提供 分享 facebook

大陸閩東漁六一一七八號漁船昨天凌晨在海峽中線處翻覆，船上六人僅船員陳建棟在落海二個多小時後，由我澎湖籍勝大和號漁船救起，其他人下落不明；兩岸船艦漏夜在現場搜救。

獲救的陳建棟，已由我漁船交給大陸搜救船；他獲救時表示，昨天凌晨三點，漁船下錨停止作業，他和其他船員在休息，漁船因不明原因突然翻覆，他研判有三人受困船艙、另兩人和他一起落海。

海巡署表示，昨晨三點多花嶼附近海域陣風約四至七級，海象平穩，因此大陸漁船才會下錨休息；搜救行動至昨晚八點多仍一無所獲，當地海象陣風約五至八級，漁船翻覆的原因不明。有資深漁民懷疑，漁船很有可能是遭其他船隻撞擊翻覆。

「海上有人，快停船救人！」澎湖籍勝大和一六八號漁船昨天清晨五點多行經花嶼西方四十四浬處，發現海上有名男子載浮載沉，立刻把人救起。全身發抖的獲救者說，自己姓名叫陳建棟，是大陸漁船閩東漁六一一七八號船員，還有五名船員落海。

勝大和一六八號漁船隨即通報海巡署金馬澎分署第七岸巡隊外垵漁港安檢所，海巡署立即由澎湖海巡隊兩艘一百噸的巡防艇趕往搜救，空勤總隊也出動直升機在空中搜尋，大陸也派出搜救船趕往。

昨天上午十一點四十五分，澎湖海巡隊先將獲救的船員陳建棟交給大陸搜救船，並持續搜救其他落海船員。海巡署並已透過漁業電台廣播，請在附近作業的漁船協助搜救，希望能在黃金搜救時間內找到失蹤船員。海巡署重申，救援無國界，會盡力救援，希望能有好消息。