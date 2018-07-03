親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

世足／內馬爾1進球1助攻 巴西2:0勝墨連7屆晉8強

困在迷魂洞9天的泰國少年們找到了 13人都活著

陸漁船翻覆…我漁船救1人 另5人失蹤

2018-07-03 00:31聯合報 記者黃宣翰王昭月／高雄報導

大陸漁船昨天在海峽中線翻覆，船底露出水面，五人下落不明。 圖／澎湖海巡隊提供
大陸漁船昨天在海峽中線翻覆，船底露出水面，五人下落不明。 圖／澎湖海巡隊提供
分享

大陸閩東漁六一一七八號漁船昨天凌晨在海峽中線處翻覆，船上六人僅船員陳建棟在落海二個多小時後，由我澎湖籍勝大和號漁船救起，其他人下落不明；兩岸船艦漏夜在現場搜救。

獲救的陳建棟，已由我漁船交給大陸搜救船；他獲救時表示，昨天凌晨三點，漁船下錨停止作業，他和其他船員在休息，漁船因不明原因突然翻覆，他研判有三人受困船艙、另兩人和他一起落海。

海巡署表示，昨晨三點多花嶼附近海域陣風約四至七級，海象平穩，因此大陸漁船才會下錨休息；搜救行動至昨晚八點多仍一無所獲，當地海象陣風約五至八級，漁船翻覆的原因不明。有資深漁民懷疑，漁船很有可能是遭其他船隻撞擊翻覆。

「海上有人，快停船救人！」澎湖籍勝大和一六八號漁船昨天清晨五點多行經花嶼西方四十四浬處，發現海上有名男子載浮載沉，立刻把人救起。全身發抖的獲救者說，自己姓名叫陳建棟，是大陸漁船閩東漁六一一七八號船員，還有五名船員落海。

勝大和一六八號漁船隨即通報海巡署金馬澎分署第七岸巡隊外垵漁港安檢所，海巡署立即由澎湖海巡隊兩艘一百噸的巡防艇趕往搜救，空勤總隊也出動直升機在空中搜尋，大陸也派出搜救船趕往。

昨天上午十一點四十五分，澎湖海巡隊先將獲救的船員陳建棟交給大陸搜救船，並持續搜救其他落海船員。海巡署並已透過漁業電台廣播，請在附近作業的漁船協助搜救，希望能在黃金搜救時間內找到失蹤船員。海巡署重申，救援無國界，會盡力救援，希望能有好消息。

海巡署澎湖直升機

相關新聞

救溺水兒父母雙亡 4個孩子頓成孤兒

2018-07-03 00:46

才勸導別戲水 他走入溪中被沖走失蹤

2018-07-03 00:09

FB買廣告 裝潢商收錢不完工失聯

2018-07-03 00:28

大雨致「打水漂」 中部國道3車禍4傷

2018-07-02 23:23

為救孩子夫妻溺水雙亡 林父老淚縱橫想喚醒兒媳

2018-07-02 22:43

小姊妹凌晨待公園不單純 網友卻批警處理失當

2018-07-02 21:59

西子灣沙灘發現女性死者 身分死因待查

2018-07-02 21:57

嫌病床位子太差 愛滋男強推中風翁下床辯「我有幻覺」

2018-07-02 20:49

貨車誤闖封閉橋梁 2人險遭大水沖走

2018-07-02 20:26

工人維修水塔 發現草叢有一具腐爛屍體

2018-07-02 20:04

影／教練沒有教？潛水觸摸海星、珊瑚 教練今出面道歉

2018-07-02 19:07

大陸閩東漁61178號漁船在澎湖花嶼翻覆 5人下落不明

2018-07-02 19:05

為救孩子父母溺水雙亡 孩子抵醫院見母最後一面

2018-07-02 19:04

影／民眾途中大吐血 警發現急開道送醫兒女感謝

2018-07-02 18:19

全家6口灣潭溪戲水 父母為阻孩子危險反溺水雙亡

2018-07-02 17:49

OL女友喊胸痛失聯一周 男友帶房東上門已是天人永隔

2018-07-02 17:20

三峽鴛鴦谷戲水1人失蹤 消防動員搜尋

2018-07-02 16:21

載妻小看瀑布車陷泥濘 警徒手救援換來一身泥

2018-07-02 15:10

裝潢蟑螂拿了錢就落跑 只拆不裝還用這些理由亂加錢

2018-07-02 15:08

男子剛從醫院走出 違規穿越馬路遭賓士車撞死

2018-07-02 15:04

老婦吐血昏迷急送醫 警助開道救一命

2018-07-02 14:49

房客防蟻狂用矽氧樹脂填塗租屋 房東收回超傻眼

2018-07-02 14:41

退休大學師堅稱手機電磁波害人 強攆公車女乘客

2018-07-02 13:48

母親車禍身亡留下便當 廚師兒痛哭憶她最後叮嚀

2018-07-02 13:25

影／91歲老婦找地點「要跳水」 幸好是最溫馨結局

2018-07-02 13:12

疑豪雨打滑…國道1號自小客撞大客車 幸駕駛輕傷

2018-07-02 12:40

上大夜班太累打瞌睡 小客車逆向撞2騎士1死1傷

2018-07-02 12:10

影／久病厭世 七旬老翁騎車暴衝入海

2018-07-02 11:43

中彰投大雨滂沱國道狀況多 「水漂現象」釀三車連撞

2018-07-02 11:40

物理治療師由美返台工作罹重病 疑心情不佳墜樓亡

2018-07-02 11:33

瘖啞老翁電動車騎到沒電 警查身分助返家

2018-07-02 10:42

竹市TOYOTA營業所遭潑漆 3輛展示車受損

2018-07-02 10:39

滂沱大雨稍歇 彰化縣中古車行竄出嚇人濃煙

2018-07-02 10:25

22人登山6人迷路受困 消防局救援護送下山

2018-07-02 09:59

影／貨車翻覆眼前 後方駕駛：腦中浮出人生跑馬燈

2018-07-02 09:45

醉漢酒駕見警攔查想逃 一個左轉撞倒警車更慘

2018-07-02 09:27

進港肇禍 雜貨輪撞斷漁船1死1傷

2018-07-02 00:54

莽男細故當街持刀涉嫌傷人 員警認出逮捕到案

2018-07-01 23:34

空拍機協尋 找到落水男子遺體

2018-07-01 23:22
看更多

熱門文章

未成年男逆向撞死重機駕駛 車友慟：冰箱躺的是好人

2018-07-02 11:57

全家6口灣潭溪戲水 父母為阻孩子危險反溺水雙亡

2018-07-02 17:49

可以讓我咬一口嗎？公園男孩想吃餡餅 話裡有洋蔥

2018-07-02 10:20

為救孩子父母溺水雙亡 孩子抵醫院見母最後一面

2018-07-02 19:04

「愛的小手」活活打死女網友1歲兒 碩士判7年半

2018-07-02 11:12

OL女友喊胸痛失聯一周 男友帶房東上門已是天人永隔

2018-07-02 17:20

房客防蟻狂用矽氧樹脂填塗租屋 房東收回超傻眼

2018-07-02 14:41

滂沱大雨稍歇 彰化縣中古車行竄出嚇人濃煙

2018-07-02 10:25

苗縣長才帶隊查過的KTV前又聚眾咆嘯 警開2槍逮3人

2018-07-02 10:35

母親車禍身亡留下便當 廚師兒痛哭憶她最後叮嚀

2018-07-02 13:25

北市中山分局警察收2萬元與2罐茶葉 判5年10月

2018-07-02 14:12

收錢卻沒關照賭博電玩？分局長之子詐欺判無罪

2018-07-02 10:41

婦產科醫師屢伸鹹豬手 嘉義護理師相互提醒

2018-07-02 11:29

為救孩子夫妻溺水雙亡 林父老淚縱橫想喚醒兒媳

2018-07-02 22:43

竹市TOYOTA營業所遭潑漆 3輛展示車受損

2018-07-02 10:39

搬家行李以「眾女友」署名 但這箱是空的超悲情

2018-07-02 10:47

中彰投大雨滂沱國道狀況多 「水漂現象」釀三車連撞

2018-07-02 11:40

物理治療師由美返台工作罹重病 疑心情不佳墜樓亡

2018-07-02 11:33

高雄永安婦人遭勒斃命案 岡山警10小時逮廟祝破案

2018-07-02 10:07

他找13歲少女援交 第二次邀約她媽來了

2018-07-02 18:10

男子剛從醫院走出 違規穿越馬路遭賓士車撞死

2018-07-02 15:04

貨車誤闖封閉橋梁 2人險遭大水沖走

2018-07-02 20:26

遊覽車撞斷新莊省道路燈嚴重塞車 司機肇事逃逸

2018-07-02 11:10

影／貨車翻覆眼前 後方駕駛：腦中浮出人生跑馬燈

2018-07-02 09:45

「渣都不足以形容」 她懷孕PO文控男友射後不理判賠4萬

2018-07-02 15:48

評醫療奉獻獎得主是政治變色龍 名醫王浩威獲不起訴

2018-07-02 12:57

人妻和新歡偷嘿咻生小孩 老公氣炸提告獲賠50萬

2018-07-02 11:21

恐怖！年輕姊妹花掉鑰匙 引來色狼半夜摸進門

2018-07-02 20:34

男護理師是狼！ 針孔偷拍同事更衣被逮

2018-07-02 11:12

退休大學師堅稱手機電磁波害人 強攆公車女乘客

2018-07-02 13:48

台南選舉官司再添一樁 民進黨市黨部執行長挨告

2018-07-02 14:52

小姊妹凌晨待公園不單純 網友卻批警處理失當

2018-07-02 21:59

工人維修水塔 發現草叢有一具腐爛屍體

2018-07-02 20:04

造謠林鳳營是「化工」鮮奶 碩士男與味全和解判緩刑

2018-07-02 15:40

房仲坦承劈腿吞藥尋短 女友「讓他死」判1年半

2018-07-02 18:39

影／民眾途中大吐血 警發現急開道送醫兒女感謝

2018-07-02 18:19

綠島監獄傳受刑人吞電池自戕 送醫正待開刀取電池

2018-07-02 15:30

嫌病床位子太差 愛滋男強推中風翁下床辯「我有幻覺」

2018-07-02 20:49

載妻小看瀑布車陷泥濘 警徒手救援換來一身泥

2018-07-02 15:10

三峽鴛鴦谷戲水1人失蹤 消防動員搜尋

2018-07-02 16:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top